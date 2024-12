Chiara Ferragni, cosa rimane del Pandorogate: il crollo di un impero social

12 dicembre 2024 a

Il Pandorogate è stato forse il più devastante spartiacque della storia personale - e professionale - di Chiara Ferragni. E, in parte, anche dell'ex marito Federico Lucia, in arte "Fedez". Da quando la regina delle influencer si è trovata al centro di una bufera mediatica devastante, anche i suoi numeri sui social ne hanno risentito. Almeno questo è quanto emerge da uno studio dettagliato realizzato da Domenico giordano, data analyst di arcadiacom.it.

Lo studio prende in esami due social network. Il primo è Instagram, il più importante per la carriera dell'influencer. Sul social di Mark Zuckemberg, Chiara Ferragni ha perso addirittura un milione di follower. Ma anche Fedez ne ha risentito: il rapper ha salutato circa 850mila follower in solo un anno. Numeri simili anche per le interazioni social: meno 50 milioni per lei, meno 21 milioni per lui. Ma è dal dato dell'engagement - ovvero la capacità di coinvolgere i propri seguaci anche dal punto di vista pubblicitario - che si evince la vera natura di questa ecatombe. Ferragni ha perso circa il 69% rispetto all'anno precedente. Una vera e propria catastrofe imprenditoriale.

Non va meglio su TikTok. L'account di Chiara Ferragni ha perso 100mila followers. Fedez, invece, non ne ha risentito. Ma non ha nemmeno accolto nuovi seguaci nella sua community social. Sul fronte interazioni, l'imprenditrice digitale ha visto crollare di 50 milioni i suoi numeri. La riduzione dell'engagement, invece, è stata addirittura del 73%. Insomma, si trattano di numeri che mostrano il crollo di un impero che si pensava fosse inespugnabile.