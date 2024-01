Lions Club International Foundation, il riconoscimento al professor Silvio Garattini

18 gennaio 2024 a

a

a

Martedi 16 gennaio 2024 evento top al distretto Lion 108 IB4 la grande Milano. Con il Lion Club Milano-Ambrosiano ha avuto l'onore di organizzare l'evento: ''Postumi covid e vaccinazioni....'' ed avere come ospite d'onore e relatore il Prof Silvio Garattini medico ,scienziato e ricercatore di prestigio internazionale nonche' '' Dominus'' dell'Istituto di Ricerca Mario Negri. Al termine della serata si è svolta la cerimonia della consegna da parte del Presidente Ruggero Comotti di Lion Club Milano-Ambrosiano della targa Melvin Jones Fellowship, uno dei massimi riconoscimenti Lionistici, a nome della Fondazione di Lions Clubs International. Presenti ospiti in rappresentanza dell'Asilo Mariuccia, dell'osservatorio milanese e tutto il board del Distretto Lions.

Con una relazione di oltre un'ora, ad una platea estasiata e particolarmente numerosa, il Prof Garattini faceva un excursus dall'inizio della pandemia fino ai giorni nostri con la competenza e la lucidità che da sempre lo caratterizzano, spiegando l'importanza di non abbassare la guardia e di usare le normali precauzioni per poter monitorare la circolazione attuale del virus.

L'importanza e l'efficacia dei vaccini è stata sottolineata più volte, al fine di poter ridurre le complicanze soprattutto per i soggetti più a rischio .

Esaminando poi la situazione del sistema sanitario a livello locale, egli ha speso parole di invito a proseguire sulla strada delle case di ''comunità'' con all'interno più figure sanitarie composte da medici e paramedici per fornire servizi plurispecialistici ed alleviare il peso organizzativo a ospedali e pronto soccorso. Il prof Garattini ha sottolineato l'importanza della prevenzione nelle scuole da effettuarsi con l'educazione alla salute. Dopo aver esaurito la sua relazione egli ha risposto alle numerosissime domande poste dagli ospiti e la serata si concludeva con grandi applausi per il prof Garattini a testimonianza del riconoscimento del suo valore umano e scientifico.