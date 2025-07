Sinner, i tifosi lo aspettano in aeroporto: cosa si trovano davanti

E così Jannik Sinner, due giorni dopo aver dimostrato di essere IL signore della racchetta, confermandosi saldamente al n.1 del ranking ATP, ora fa vedere di essere chiaramente capace anche nei dribbling, come Messi e Yamal. Del resto, il talento sportivo gli è innato, poteva diventare uno sciatore o un pilota di Formula 1. Gli sarebbe riuscito in egual modo. I dribbling, però, non li ha fatti con la palla, bensì con le uscite degli aeroporti, dove è stato abile ad evitare le ali di folla che lo avrebbero sommerso a Bolzano per festeggiare la coppa vinta a Wimbledon.

C’erano circa cento tifosi con l’idea di accoglierlo ieri verso le 16:20, ma sono rimasti a bocca asciutta. Credevano di veder uscire un Sinner in trionfo con la coppa in mano. E, in parte, sono stati accontentati in verità. Perché sì, un Sinner è effettivamente uscito con tanto di trofeo alla mano, ma non era Jannik, bensì Mark con una grande scatola verde in mano.

