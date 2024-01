Ddl Lavoro, Montanaro (Ancl): "Legge va nella direzione giusta per rendere più efficace mercato del lavoro"

24 gennaio 2024 a

a

a

“Le novità introdotte nel ddl lavoro, sono in linea con i precedenti interventi normativi, sono condivisibili ed efficaci. L’Assocazione nazionale dei consulenti del Lavoro sostiene e appoggia con convinzione il provvedimento del governo e auspica un miglioramento e una costante messa in pratica delle varie misure, nell’ottica di una riforma del mercato del lavoro che risulti sempre più efficace. Dobbiamo proseguire verso una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, una deflazione del contenzioso amministrativo e previdenziale ed una facilitazione delle procedure operative che impattano nella quotidianità del datore di lavoro e dei suoi intermediari”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ancl, Dario Montanaro nel corso di un’audizione alla Commissione Lavoro della Camera, alla quale ha partecipato su invito di Confprofessioni.



“Risulta fortemente apprezzabile – ha proseguito – l’apertura verso la realizzazione di un percorso in materia di salute e sicurezza sul lavoro che abbia l’obiettivo della concretezza e non abbia unicamente carattere e natura documentale o formale. Auspichiamo infine la sperimentazione presso l’INAIL di una banca dati relativa alle visite mediche effettuate in regime di sorveglianza sanitaria dalle aziende ai dipendenti”, ha concluso.