Azzone (Fondazione Cariplo): “Sostenere i giovani perché la tecnologia non aumenti le diseguaglianze”

"L'Intelligenza artificiale rischia di allargare il solco tra i più giovani, tra chi ha accesso agli strumenti e chi no"

Sostenere l’accesso alla formazione di chi è a maggior rischio di abbandono e formare una capacità critica, in particolare tra gli adolescenti, che consenta di capire come utilizzare in modo intelligente la tecnologia. Lo ha detto il presidente della Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, nel corso della presentazione della ricerca “La scuola del futuro? Big data e ai possono essere d’aiuto, ma c’è il rischio di aumento delle disuguaglianze” realizzata da Fondazione Cariplo, WeSchool e Politecnico di Milano. “L’Intelligenza artificiale in particolare e la tecnologia in generale, rischia di allargare il solco tra i più giovani, tra chi ha accesso agli strumenti e chi no. Così come è necessario non lasciare uno sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale perché potrebbe avere effetti controintuitivi” ha spiegato Azzone.

Ma quali sono i rischi della Scuola 4.0? In che modo le nuove tecnologie possono aiutare a ridurre le disuguaglianze? “Siamo in una fase cruciale – ha spiegato Azzone – L’analisi dei dati può metterci a disposizione informazioni utili per il futuro della scuola e del percorso educativo dei nostri ragazzi. La tecnologia, l’intelligenza artificiale possono essere validi alleate, ma occorre un pensiero e una strategia a monte. Il rischio, altrimenti, è che i più fragili restino indietro”. Azzone ha evidenziato la necessità di “riuscire a capire cosa si può fare per migliorare la qualità della vita delle persone con questi strumenti e non lasciare uno sviluppo incontrollato. Da questo punto di vista credo si stia facendo già molto, sia a livello di Unione Europea sia a livello globale, in quanto c’è una tendenza a riflettere su quali siano gli aspetti etici connessi all’intelligenza artificiale” ha aggiunto.

I dati della ricerca