Iniziato il concorso Lifebility 2024

Incentivare i giovani tra i 18 e i 35 anni ad elaborare idee imprenditoriali e l’adozione di comportamenti eticamente corretti nel campo del lavoro, dell’impresa e della vita sociale, è questo lo scopo di Lifebility Award, il concorso nato nel 2009 e sostenuto dai Lions di tutta Italia che scopre talenti e premia (con stage in aziende e premi da 5.000 a 20.000€) coloro che propongono soluzioni innovative ai problemi sociali.

I giovani vincitori delle passate edizioni hanno proposto progetti con obiettivi altamente qualificati, come quello presentato da Michele Carbotti da Taranto che ha individuato una soluzione alla separazione dei materiali plastici in maniera veloce e a basso costo, quello di Francesca Condorelli da Salerno il cui progetto basato sull’IA propone una soluzione più rapida al rilievo e alla classificazione architettonica, l’idea di Chiara Dognini e Giovanni Mainetti da Brescia che hanno progettato pannelli per l’isolamento termico e acustico con materiali biologici derivanti dai funghi, l’invenzione di Arash Moazzenchi, Matteo Villani e Marco Oliva da Roma che hanno progettato la trasformazione dei fondi di caffè in pellet e Gianpaolo Teti da Torino che ha prodotto un semilavorato biodegradabile e compostabile derivante dalla canapa, per applicazioni nei settori tessile, cartario e alimentare.

Il concorso ha premiato anche progetti che affrontano soluzioni a tematiche etico-sociali come il progetto di Sofia Borri da Milano, volto a potenziare la presenza delle donne nel mondo del lavoro ed il progetto di Matilde Di Benedetto da Napoli che si pone l’obiettivo di aiutare gli anziani a domicilio attraverso la costruzione di un ponte generazionale.

Un crogiuolo di idee e di spunti di riflessione che hanno visto la loro realizzazione grazie al supporto dei tutor e dei mentor messi a disposizione dei finalisti gratuitamente. Il percorso di crescita personale e professionale porta i finalisti ad affinare la propria idea e a verificare personalmente, durante il viaggio premio presso la Comunità Europea a Bruxelles, le agevolazioni offerte dai bandi europei.

Quest’anno i giovani saranno chiamati a proporre progetti caratterizzati da una elevata componente di digitalizzazione e innovatività con temi che porranno l’accento sugli aspetti legati alla nutrizione, spaziando dalla qualità e dalla sicurezza alimentare fino alla bioingegneria e alla biotecnologia, ponendo attenzione alla telemedicina e all’assistenza sanitaria affinché sia valorizzato il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico assistenziale.

I giovani potranno proporre la loro idea di transizione ecologica, con progetti sull’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela delle risorse idriche ed agricoltura sostenibile così come la mobilità, volta al risparmio energetico, che riduca i rischi di inquinamento e salvaguardi la salute e gli spazi pubblici, come bene comune, e proposte che affrontino politiche di invecchiamento attivo per il contrasto all’isolamento dell’anziano e a beneficio di una senilità indipendente e sana.

Una volta identificato il loro progetto nella macroarea corrispondente i partecipanti al concorso potranno presentare la propria idea compilando il modulo disponibile sul sito www.lifebilityaward.it e allegando la documentazione richiesta. Una giuria di esperti valuterà le caratteristiche di innovazione e originalità, tenendo conto dell’effettiva fattibilità e degli aspetti economici legati alla realizzazione per la determinazione dei finalisti.

Al concorso Lifebility Award si affianca il concorso Lifebility for Humanities che offre l’opportunità ai giovani che vivono in Italia di produrre un racconto che proponga soluzioni utili all’umanità sulle tematiche etiche di equità sociale e tra generazioni, equità tra nord e sud del mondo e lotta al bullismo. Il primo classificato sarà premiato con la partecipazione al Lions Day nel 2025 in USA o UE.

Una sfida per molti giovani talenti che potranno mostrare con l’eccellenza delle loro opere la propria qualità ed imboccare la strada verso il proprio successo.