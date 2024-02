Amal, la serata di beneficenza a Milano al "Bozart"

15 febbraio 2024 a

a

a

L’ associazione milanese amici della lirica AMAL ha organizzato una splendida serata di beneficenza a Milano al “BOZART club ‘80. Gli ospiti sono stati accolti dai proprietari Alessandra Brunero e Maurizio Manca in modo principesco. La raccolta fondi è stata promossa per aiutare la “ETS Marco e Francesco Camerini“ uniti contro la malattia di Batten. Era presente la madrina dell’associazione, l’ attrice Maria Grazia Cucinotta che non si è sottratta alla richiesta di foto e selfie. Al ricavato della serata si sono aggiunte tre donazioni e precisamente la prima da parte dei Dottori Francesco Cuccurullo e Antonio Daniele commercialisti e revisori legali.

La seconda da parte di Giovanni Borriello ed Alice Fabbrica, du giovani imprenditori nel campo immobiliare.Infine la terza donazione da parte del famoso tenore Marco Sabadini che ha dedicato a Maria Grazia Cucinotta una bellissima romanza. I presenti erano più di 100 allietati dalle musiche di Roberto ed Annalisa Cantando. L’amica Pinuccia Cottone ha portato omaggi per tutti in tema San Valentino. La serata è finita in grande allegria: tutti felici di aver aiutato un’associazione altamente meritevole e così è giusto dire “Fa bene fare bene”.