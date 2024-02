Ferraris guida la transizione del sistema ferroviario europeo

Luigi Merano 20 febbraio 2024 a

Un nuovo sistema di ticketing che consenta di viaggiare in treno, e non solo, in maniera più semplice, l’implementazione del Digital Twin, il gemello digitale delle opere infrastrutturali per migliorare la manutenzione predittiva, e il progetto Dp-Rail per incrementare lo scambio dei dati nel trasporto merci transfrontaliero. Sono i temi principali discussi durante la prima riunione sotto la Presidenza di Luigi Ferraris, ad del Gruppo FS, del Comitato di Gestione Europea (EMC) della Union Internationale des Chemins de Fer, istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore ferroviario. L’incontro si è svolto ieri a Roma con l’obiettivo di definire l’agenda per la futura roadmap del trasporto ferroviario in Europa, nonché la strategia e le principali priorità della regione per il prossimo biennio. All’appuntamento dell’UIC hanno partecipato, sia in presenza che da remoto, i rappresentanti dei principali operatori ferroviari europei e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’ad Ferraris è stato nominato Presidente della Regione Europa lo scorso dicembre con un mandato di due anni. Un biennio che si contraddistingue per un contesto macroeconomico e geopolitico in continuo cambiamento.



PRIMA RIUNIONE

«Sono onorato di aver ospitato a Roma la riunione inaugurale del Comitato di Gestione Europea 2024-2025 - ha commentato Ferraris - Oggi, al fianco dei principali attori europei del settore, abbiamo discusso le sfide future che impatteranno sul trasporto ferroviario e sull'intero sistema di mobilità a livello europeo e oltre. Il nostro principale obiettivo è rafforzare il sistema ferroviario, per favorire la crescita economica e attrarre nuovi investimenti, con l'innovazione e la digitalizzazione come elementi chiave perla trasformazione della mobilità europea».



Nella prima riunione sotto la presidenza dell’ad di FS tre sono stati gli argomenti principali di condivisione: il sistema di ticketing europeo, la tecnologia Digital Twin e la piattaforma digitale Dp-Rail. Temi che sono stati affrontati collettivamente e analizzati durante l’incontro con l’obiettivo comune, di tutti i membri dell’UIC, di promuovere lo shift modale dal mezzo privato al treno in un’ottica di sostenibilità, connettività e integrazione dei sistemi di trasporto. Nell’ambito dello spazio ferroviario unico Europeo il nuovo sistema di ticketing armonizzato e standardizzato che il settore sta creando migliorerà l’esperienza dei passeggeri nella pianificazione, acquisto e fruizione di viaggi con il treno o altre modalità di trasporto a livello nazionale e internazionale, garantendo accesso a tutte le informazioni necessarie in tempo reale.



Il Digital Twin, invece, è il gemello digitale di un’opera infrastrutturale. Una copia esatta, ma digitale, che potrebbe rappresentare una innovazione rivoluzionaria per il sistema infrastrutturale perché garantirebbe significativi vantaggi in termini di manutenzione predittiva, efficienza, riduzione dei costi e sostenibilità ambientali. Uno sviluppo coerente e omogeneo in tutta Europa permetterebbe anche la condivisione di informazioni e il reciproco scambio di conoscenze e know-how. Per quanto riguarda la logistica e il trasporto merci, invece, fondamentale è lo sviluppo e l’implementazione del progetto Dp-Rail, che sarà in grado di colmare il gap quantitativo e qualitativo dei dati disponibili e necessari per i processi di produzione del trasporto ferroviario merci transfrontaliero.