Carlo Fidanza, Giuliano Polito e Adolfo Urso all'inaugurazione del Micam

Domenica 18 febbraio 2024, l’On. Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, e il Cons. Giuliano Polito, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale del Comune di Parabiago e Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia, hanno accompagnato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all’inaugurazione del MICAM, il Salone Internazionale della Calzatura organizzato e promosso da Assocalzaturifici.

Il Cons. Giuliano Polito ha dichiarato: “La nostra presenza al fianco del Ministro Adolfo Urso a questa edizione del MICAM è la dimostrazione dello storico impegno di Fratelli d’Italia, a tutti i livelli, dal Parlamento Europeo al Comune, passando per il Governo, per il Distretto Calzaturiero di Parabiago. Come abbiamo sempre detto, la filiera della calzatura è un’eccellenza parabiaghese è il “Made in Parabiago” è sinonimo di garanzia della miglior qualità possibile in Italia e nel mondo: è un patrimonio economico ed identitario inestimabile da difendere e da valorizzare.” L’On. Carlo Fidanza ha aggiunto: “L'appuntamento delle prossime Elezioni Europee sarà cruciale anche per difendere al meglio la manifattura italiana. Il doppio shock dato dalla pandemia e dalle guerre ha aumentato la necessità di accorciare le filiere e rendere l'Europa più autonoma. È questa anche la strada per difendere la qualità delle nostre produzioni e la nostra proprietà intellettuale dalla concorrenza sleale e dalla contraffazione. In questo percorso si inserisce il lavoro fatto in questa legislatura per riconoscere per la prima volta le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, così come la strenua difesa della nostra manifattura dagli eccessi ideologici del Green Deal europeo ispirato da Timmermans. Il 9 giugno i cittadini europei saranno davanti a un bivio: da un lato la desertificazione industriale e produttiva dell'Europa, dall'altro una transizione sostenibile anche per imprese e consumatori.”