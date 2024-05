David di Donatello: attesa per la grande serata del cinema italiano

Annamaria Piacentini 03 maggio 2024 a

a

a

Grande serata questa sera in diretta su Raiuno,, alle ore 20,30 per la 69 edizione dei David di Donatello. A condurre il programma dagli studi di Cinecittà, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi , una coppia che in video funziona. Tra gli ospiti due Premi Oscar, il nostro grandissimo regista, Paolo Sorrentino e Justine Triet. Presenti in un'atomosfera holywoodiana , fatta di luci e abiti sfarzosi le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci, Isabella Rosselini e gli attori Federico Ielapi, Josh O' Connor , e Nicolas Maufas..

Anticipiamo alcuni David che verranno consegnati: A Milena Vukotic e Giorgio Morder alla Carriera; il David Speciale a Vincenzo Mollica, giornalista e scrittore; Il Miglior Film Internazionale è: “Anatomia di una caduta”, di Justine Triet; il David dello Spettatore va a Paola Cortellesi per il film “C'è ancora domani”; David al Miglior Cortometraggio a Margherita Giusti per “The Meatseller”. Questa mattina l'appuntamento è per pochi giornalisti invitati al Quirinale dove, alla presenza del Presidente Mattarella , si parlerà del Premio David di Donatello, nato nel '50 e del cinema italiano.