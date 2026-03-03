"CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

La storia è un archivio che fa da trampolino verso il domani. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo Caserta smette di essere solo custode del passato per farsi culla di una nuova visione globale: nasce il Festival Internazionale "Caserta - La città delle donne". Non si tratta di una celebrazione, ma di un atto straordinario. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Orizzonti, presidente Giuseppe Menniti. Co-partner sono la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, la Camera di Commercio di Caserta e Confindustria Caserta. L’eccellenza femminile convergerà nella città della Reggia per dare forma a un racconto corale che attraversa i secoli. Dall'illuminismo sociale di San Leucio alla rivoluzione immateriale dei pixel e dei podcast, il festival trasforma le piazze in agorà di pensiero e i monumenti in spazi vivi di partecipazione. Scrittrici, scienziate, artiste e innovatrici digitali si incontrano per tracciare una nuova geografia dei diritti, della bellezza e della leadership, dimostrando che il talento delle donne non è solo una risorsa, ma l’energia stessa capace di riprogettare il presente.

Il programma si articola in varie anime, che intrecciano cultura, innovazione, festa e benessere. Tra l’Archivio di Stato all’interno della Reggia e la tendostruttura in piazza Carlo di Borbone c’è “FEM – Festa dell’editoria femminile”. Una celebrazione dell’editoria che dà voce, spazio e forma all’universo femminile: tre giornate di incontri, presentazioni, dialoghi e performance dedicate alle scritture delle donne e alle narrazioni sul femminile. Un evento che mette al centro case editrici che promuovono il talento femminile – dalle nuove voci alle autrici più affermate – insieme con scrittrici, saggiste e studiose che hanno lavorato su temi cruciali come il genere, il corpo, la maternità, il lavoro, la bellezza, i diritti, la memoria e la libertà.