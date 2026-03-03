Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

"CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

martedì 3 marzo 2026
"CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

8' di lettura

La storia è un archivio che fa da trampolino verso il domani. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo Caserta smette di essere solo custode del passato per farsi culla di una nuova visione globale: nasce il Festival Internazionale "Caserta - La città delle donne". Non si tratta di una celebrazione, ma di un atto straordinario. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Orizzonti, presidente Giuseppe Menniti. Co-partner sono la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, la Camera di Commercio di Caserta e Confindustria Caserta. L’eccellenza femminile convergerà nella città della Reggia per dare forma a un racconto corale che attraversa i secoli. Dall'illuminismo sociale di San Leucio alla rivoluzione immateriale dei pixel e dei podcast, il festival trasforma le piazze in agorà di pensiero e i monumenti in spazi vivi di partecipazione. Scrittrici, scienziate, artiste e innovatrici digitali si incontrano per tracciare una nuova geografia dei diritti, della bellezza e della leadership, dimostrando che il talento delle donne non è solo una risorsa, ma l’energia stessa capace di riprogettare il presente.

Il programma si articola in varie anime, che intrecciano cultura, innovazione, festa e benessere. Tra l’Archivio di Stato all’interno della Reggia e la tendostruttura in piazza Carlo di Borbone c’è “FEM – Festa dell’editoria femminile”. Una celebrazione dell’editoria che dà voce, spazio e forma all’universo femminile: tre giornate di incontri, presentazioni, dialoghi e performance dedicate alle scritture delle donne e alle narrazioni sul femminile. Un evento che mette al centro case editrici che promuovono il talento femminile – dalle nuove voci alle autrici più affermate – insieme con scrittrici, saggiste e studiose che hanno lavorato su temi cruciali come il genere, il corpo, la maternità, il lavoro, la bellezza, i diritti, la memoria e la libertà.

1600x1200

Quindi, nel cuore della città, a piazza Dante, il “Creator Hub – Voci digitali del femminile”, laboratorio di creatività digitale e nuove narrazioni. Location sarà il Circolo Nazionale trasformato in questi tre giorni del festival in uno spazio dedicato alle voci digitali che raccontano il femminile oggi. Un luogo d’incontro tra content creator, podcaster, youtuber, influencer e storyteller che attraverso i nuovi media portano avanti riflessioni, battaglie, visioni e narrazioni capaci di generare impatto.

E ancora, “HERitage San Leucio – Visioni, diritti e futuro al femminile”. Il Real Sito del Belvedere si trasformerà nel cuore riflessivo del festival con talk e conversazioni per indagare il femminile attraverso molteplici prospettive: diritti, lavoro, leadership, educazione, salute, cultura, impresa, spiritualità, arte, politica, bellezza, ambiente. Tante le ospiti eccellenti che convergeranno anche a San Leucio, luogo simbolo di una rivoluzione illuminata e sociale, si fa scenario ideale per celebrare e interrogare il presente delle donne, dando forma a una memoria viva, in movimento.

Quindi, in piazza Gramsci, “Il villaggio delle donne – Una festa, un incontro, una comunità”. Uno spazio all’aperto, immerso nella bellezza del centro storico di Caserta, dove la celebrazione dell’essere donna prende forma in una festa collettiva, aperta, inclusiva, fatta di musica, giochi, sapori, relazioni. Un luogo pensato per tutte le generazioni, dove la cultura incontra il divertimento, l’intrattenimento si intreccia con l’impegno, la socialità si accende tra luci, sorrisi e racconti.

1200x1600

Accanto al programma ufficiale del Festival tante le iniziative spontanee nate dal mondo dell’associazionismo che creeranno una rete di manifestazioni denominate “eventi diffusi”. È proprio questa sezione a costituire un messaggio potente di autodeterminazione delle donne che si prendono il palco e fanno proprio il festival.

6 Marzo

 * 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato

   Cerimonia di inaugurazione

   Introduce: Giuseppe Menniti - Presidente della Fondazione Orizzonti.

   Saluti istituzionali: Antonella Scolamiero (Commissario Straordinario Comune di Caserta), Lucia Volpe (Prefetta di Caserta), Annarita Patriarca, Roberto Fico, Pina Picierno, Luca Ciriani.

 * 14:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Amélie NOTHOMB dialoga con Maria Beatrice CRISCI

   Meglio così – Voland

 * 15:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Teresa CINQUE dialoga con Chiara NATALE (@chiara.lapelvi)

   Autobiografia Clitoridea – Longanesi

 * 16:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Emerita CRETELLA e Michela NACCA dialogano con Lucia OTTAVI

   Presentazione collana Voci di donne – Armando Editore

 * 16:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Anna ZARLENGA dialoga con Roberta BUONOMO (@ilprofumodelleparole)

   Zucchero, amore e tanti guai – Newton Compton

 * 17:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Laboratorio

   Marta SABINO dialoga con Antonella SERPICO

   Il femminicidio – Edizioni Anicia

 * 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Gaja CENCIARELLI dialoga con Serena FERRAIOLO

   Il rivoluzionario e la maestra – Marsilio

 * 18:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Laboratorio

   Elena NUGNES dialoga con Carmela MUCHERINO

   Sono nata con la valigia – Atile Edizioni

 * 18:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Lidia LUBERTO dialoga con Giovanna SERPICO

   Miriam Mafai – Pacini Fazzi Editore

 * 19:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Chiara FRANCINI dialoga con Maria Antonietta SPADORCIA

   Le querce non fanno limoni – Rizzoli

7 Marzo

 * 10:00 | Belvedere di San Leucio

   Il mondo al femminile: bilanci e sfide del gender gap

   Con Donatella Cagnazzo, Margherita Interlandi, Pina Picierno, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie.

 * 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Concita DE GREGORIO e Melania PETRIELLO

   Madre – Feltrinelli e Round Robin

 * 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Roberta BEOLCHI dialoga con Barbara PREZIOSI e Renata PAVLOV

   Fata mamy e la magia dell’amore – Edizioni Graus

 * 12:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea

   Premio Matilde Serao

   Con Adriana Cerretelli, Titta Fiore, Donatella Trotta, Lidia Luberto. Modera: Vincenzo di Vincenzo.

 * 12:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Valentina DAGO, Simona PELLICCIA, Romina CARUANA e Angelika PALMEGIANI dialogano con Marilena LUCENTE e Paolo MIGGIANO.

   La letteratura femminile e straniera di Terra Somnia

 * 12:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Beatrice LUZZI dialoga con Carla LIBRERA e Monica MARANGONI

   Una famiglia a due piazze – Armando De Nigris Editore

 * 14:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Isabella PEDICINI, Lorenza SABATINO, Giuseppa VITTORINI, Fuani MARINO e Raffaella R. FERRÉ

   Collana Meridiane - Storie ritrovate delle donne del Sud – Armando De Nigris Editore

 * 14:30 | Belvedere di San Leucio - Sala Ferdinandea

   Donne in prima linea

   Con Suor Rita Giaretta, Donatella Rotundo, Melissa Sipala, Stefania Castricone, Martina Semenzato, Silvana Arbia. Modera: Andrea Grassi.

 * 15:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Titti MARRONE dialoga con Alessandra PACELLI

   Primammore – Feltrinelli

 * 15:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Antonella CORTESE dialoga con Valerio DE GIOIA, Monica GIORGI, Gaetana NATALE e Alessandra D’ALESSIO.

   Quando l’amore uccide – Armando Editore

 * 15:30 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea

   Venere 4.0

   Con Francesca Pascale, Valeria Altobelli, Maria Graziano, Elena Aceto di Capriglia, Barbara Carbone. Modera: Francesco Eriberto D’Ippolito.

 * 16:30 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea

   LeaD

   Con Fulvia Bacchi, Rosalba Benedetto, Simona Paravani, Ilaria Montefusco, Caterina Belletti, Elena Bonetti, Valeria Barletta. Modera: Tommaso De Simone.

 * 16:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Nadia VERDILE dialoga con Manuela PIANCASTELLI

   Artemisia – Maria Pacini Fazzi Editore

 * 16:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Caterina CAPARELLO dialoga con Linda MERCURIO

   Le 21 madri costituenti – Le Lucerne

 * 17:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Laboratorio

   Alessia VESSICCHIO dialoga con Adele VAIRO

   Fino a te – Edizioni Graus

 * 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Barbara ALBERTI dialoga con Titti MARRONE

   Gelosia – Piemme

* 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Marilena LUCENTE, Benedetta RIZZI e Silvia TESSITORE

   La voce di Donatella Colasanti – Editrice ZONA. Presentazione del volume Ascoltai la mia voce.

 * 19:30 | Boutique Nida, Via Mazzini 65

   Patrizia MARRAS dialoga con Vittoriana ABATE

   La moda non è un mestiere per cuori solitari – Bompiani

8 Marzo

 * 10:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea

   Arte al femminile

   Con Tiziana Di Caro, Tiziana Maffei, Roxy in the Box, Romilda De Luca. Modera: Santa Nastro.

 * 10:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Donne e Sport (in collaborazione con CONI Caserta e CIP Campania)

   Con Laura Lunetta, Angela Procida, Angela Carini e Ginevra Caracciolo di Brienza. Modera: Lucio Bernardo.

 * 10:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Laboratorio

   Annalisa STRADA dialoga con Michele CASELLA

   Inventare storie – Scrivere per ragazze e ragazzi

 * 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Diplomazia al femminile

   Con Carla Jazzar, Esquia Alejandra Rubin De Celis Nunez, Fabiana Capuano, Maria Luisa Cusati e Maria Grazia Alvarez Rodriguez. Modera: Federica De Gregorio.

 * 11:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea

   Lezioni di parità

   Con Monica Matano, Angela Colmellere, Marie-Thérèse Auberson, Marianna Pignata, Eugenia Carfora. Modera: Paola Ferrazzoli. Premiazione Alunne Istituto F. Morano di Caivano.

 * 11:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Elisabeth NICOLI, Claudia DURASTANTI e Aixa DE LA CRUZ dialogano con Simonetta SCIANDIVASCI.

   Des femmes: l’editoria internazionale al femminile

 * 12:00 | Belvedere di San Leucio c/o Sala Ferdinandea

   Ridurre le distanze

   Con Anna Rossomando, Wanda Ferro, Enzo Battarra, Lella Golfo. Modera: Nicola Porro.

 * 12:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Sara DE SIMONE e Ilaria FORTE

   La gioia di scrivere – Donne in poesia

 * 12:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Rosso Vanvitelliano con Andrea GRASSI

   Effetto personale – Rivoluzioni Editoriali

 * 15:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Gabriella GENISI dialoga con Alessia AULICINO

   La specchia del diavolo – Rizzoli

 * 15:45 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Aixa DE LA CRUZ dialoga con Ludovica RUSSO

   Le Eredi – Fandango

* 16:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Elda ALVIGINI dialoga con Beatrice BARBATO

   Inutilmentefiga – Santelli

 * 17:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Dacia MARAINI dialoga con MARIA PIRRO

   La letteratura femminile del Novecento

 * 18:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Anna PAVIGNANO dialoga con Maria Beatrice CRISCI

   Come sale sulla pelle – Piemme

 * 18:30 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala FEM

   Rita RAUCCI, Stefania SPARACO, Maria Giovanna PETRILLO e Claudio LOMBARDI dialogano con Antonella MONACO.

   Inganni e potere: il gaslighting – Spartaco

 * 19:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Laboratorio

   Antonella CILENTO dialoga con Daniela BORRELLI

   La babilonese – Bompiani

 * 19:00 | Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato - Sala Conferenze

   Isabella STAINO dialoga con Paola CACACE

   Cenerentola e Biancaneve – Terreblu

 * 19:30 | Vovo Pacomio - Via G. Mazzini, 24

   Catena Fiorello

   Maria Sentimento – Rizzoli

1600x1200

ti potrebbero interessare

8 marzo alla Nuvola: mostra fotografica “Women for Women Against Violence” e “Concerto per la Donna” – Ingresso gratuito

8 marzo alla Nuvola: mostra fotografica “Women for Women Against Violence” e “Concerto per la Donna” – Ingresso gratuito

BMG BioChemical è l’evoluzione dei biomateriali funzionali in healthcare: il polo di Torviscosa diventa hub industriale della tecnologia Hyaluromimethic

BMG BioChemical è l’evoluzione dei biomateriali funzionali in healthcare: il polo di Torviscosa diventa hub industriale della tecnologia Hyaluromimethic

A Milano arriva “SheLeads”: formazione digitale e imprenditorialità femminile per rafforzare competenze e lavoro sul territorio metropolitano

A Milano arriva “SheLeads”: formazione digitale e imprenditorialità femminile per rafforzare competenze e lavoro sul territorio metropolitano

WORLD OBESITY DAY: ALETHEIA, +39% TASSO OBESITÀ IN ITALIA NEGLI ULTIMI 25 ANNI

WORLD OBESITY DAY: ALETHEIA, +39% TASSO OBESITÀ IN ITALIA NEGLI ULTIMI 25 ANNI