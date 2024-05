"Insieme (un cavallo per amico)", la canzone protagonista del circuito ippico benefico delle Stelle

06 maggio 2024 a

Insieme, il titolo del brano in uscita mercoledì 10 maggio che per sottotitolo ha (un cavallo per amico), ha la duplice accezione, appunto, di 'insieme ai cavalli' e della speciale unione di voci di un trio, quello formato dalla straordinaria cantante Petra Magoni, dal cantautore Alberto "Caramella" Foà e dal performer Paolo Chiari, "mixati" dalla comune passione per i cavalli, sfociata, prima ancora che in questa splendida canzone, nell'essere tra i protagonisti (tra l'altro insieme alla produttrice e coautrice del brano Elisa Alloro) dello speciale Circuito ippico-benefico delle Stelle dove, appunto per beneficenza, personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo, del giornalismo, della politica, del fashion e della società civile si danno all'ippica sostituendosi ai driver professionisti nella guida al trotto, in gare senza frustino.

Anche la canzone, prodotta dalla Engine Records di Elisa Alloro, scritta con la penna magica, la poesia e la musicalità di Alberto Foà ed il contributo della stessa Alloro e del giovane Filippo Lago, composta da Massimo Germini (chitarrista storico di Roberto Vecchioni, altro appassionato ippico) e registrato a Pisa da Edoardo Magoni ha scopo benefico in quanto i ricavi internet saranno interamente devoluti ai progetti, al lavoro e al centro di Claudia Costantino, punto di riferimento per la doma dolce e l'addestramento etologico dei cavalli ma soprattutto dedita al recupero di cavalli difficili e in difficoltà con amore e rispetto, pronta a lanciare una sorta di ippoterapia punto zero, dove lei, con una stimata psichiatra e grazie all'empatia e alla sensibilità dei cavalli, aiuterà bambini e persone con un percorso a terra e di semplice interscambio, amicizia, responsabilità e cura reciproca, senza neppure farli salire in sella.

"INSIEME (un cavallo per amico)" sarà presentata in anteprima nazionale, dal vivo, sabato 11 maggio all'Ippodromo La Favorita di Palermo, in occasione delle "Stelle di Primavera" (sfida del circuito dove si raccolgono fondi per l'Associazione Spia, che si occupa della cura e del sostegno ai giovani pazienti di oncoematologia e alle loro famiglie) e del Gran Premio Trinacria.

Fin d'ora, in anteprima esclusiva per Libero, è possibile ascoltare il brano e prenotarlo al seguente indirizzo: https://lnk.to/INSIEME_Uncavalloperamico

L'illustrazione di copertina (foto) è del Maestro Paolo Passoni, lo stesso che ha disegnato per Alberto "Caramella" Foà l'intero album d'esordio "Basta unire i puntini" e i lavori del nuovo, "Transeat" -in uscita in autunno- di cui sono già stati pubblicati "Joe Black", "Deborah (la ragazza di scuderia)" e "Madre" mentre a maggio dovrebbe esserlo "La Spugna e la Stanza", altra perla di rara bellezza e originalità, vestita da par suo dal compositore ed arrangiatore Agostino Celti, lo stesso che ha arrangiato la già citata "Deborah (la ragazza di scuderia)", probabilmente tra i brani di punta dell'album.