La Roche-Posay: la storia del marchio e le principali linee

L'azienda La Roche-Posay è stata fondata con l'obiettivo di sfruttare le proprietà terapeutiche dell'acqua termale della città di La Roche-Posay, in Francia. René Levayer ha scoperto la sorgente termale in questo piccolo villaggio nel 1928, rendendosi subito conto dei suoi straordinari benefici nella cura della pelle, soprattutto per quella sensibile.

Dopo la scoperta, nei pressi della sorgente dell’acqua termale di La Roche-Posay è stato creato un centro termale dedicato alla cura della pelle. Qui vengono sfruttate le proprietà dell’acqua termale per curare diverse condizioni cutanee, come eczema, psoriasi e dermatite atopica.

Dopo il grande successo del centro termale, negli anni '70 l’azienda ha iniziato a sviluppare prodotti dermocosmetici con il marchio La Roche-Posay. L’obiettivo era quello di rendere i benefici dell’acqua termale disponibili a un pubblico più ampio, al di fuori delle terme stesse.

Nel 1989 il marchio La Roche-Posay è stato acquisito dal gruppo L'Oreal, entrando definitivamente tra i brand più conosciuti al mondo per la skincare.

Le linee La Roche Posay: acqua termale per ogni esigenza

L'acqua termale di La Roche-Posay è particolarmente rinomata per le sue proprietà terapeutiche, dovute alla sua composizione unica e ricca di minerali. Nello specifico, i principali elementi sono:

• Selenio: un potente antiossidante che aiuta a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi, che possono accelerare il processo di invecchiamento cutaneo e aggravare le condizioni della pelle. Aiuta anche a ridurre l'infiammazione e a migliorare la difesa della pelle contro agenti esterni irritanti.

• Calcio: importante per il rinnovamento cellulare, il calcio presente nell'acqua termale aiuta a migliorare la barriera cutanea, proteggendo la pelle dalla perdita di umidità e dagli agenti patogeni esterni.

• Silicio: aiuta a rinforzare la pelle e a mantenere l'elasticità e la flessibilità, riducendo la secchezza e favorendo la rigenerazione della pelle.

• Bicarbonati: contribuiscono a mantenere il pH della pelle equilibrato, offrendo un effetto calmante e lenitivo su pelli irritate o sensibili.

• Zinco: ha proprietà antinfiammatorie e antisettiche, che lo rendono efficace nel trattamento delle affezioni cutanee come l'acne.

• Magnesio: promuove la riparazione della pelle e contribuisce al suo funzionamento cellulare, aiutando così a mantenere la pelle sana e resiliente.

Grazie a questa ricca composizione, l'acqua termale di La Roche-Posay offre numerosi benefici per la pelle, tra cui:

• Calmare la pelle infiammata e ridurre rossore e irritazione;

• Rinforzare la barriera cutanea naturale, proteggendo la pelle da agenti esterni;

• Idratare e nutrire la pelle, particolarmente utile per le pelli secche e sensibili;

• Promuovere una pelle più sana e resistente, migliorando l'aspetto generale e la texture:

Per questo motivo, l’acqua termale è al centro di quasi tutti prodotti di La Roche-Posay. A questo, vengono aggiunti altri principi attivi attentamente studiati per rispondere a delle esigenze specifiche, creando così diverse linee per diversi bisogni cutanei.

Anthelios

Anthelios è la linea di La Roche Posay dedicata ai prodotti solari. È stata realizzata dopo più di 25 anni di studi clinici sulla protezione della pelle sensibile dai danni causati dal sole.

I solari di questa linea sono apprezzati soprattutto per queste caratteristiche:

• Ampio spettro di protezione: i prodotti Anthelios offrono una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB, il che è fondamentale per prevenire danni a lungo termine alla pelle come l'invecchiamento precoce, le scottature solari e il rischio di tumori cutanei.

• Tecnologie innovative: La Roche-Posay utilizza diverse tecnologie brevettate nei suoi prodotti solari Anthelios, ottenendo prodotti che si differenziano dagli altri per praticità ed efficacia.





Cicaplast



Cicaplast è la linea di La Roche Posay dedicata alla riparazione e alla protezione della pelle. Per questo motivo, i suoi prodotti cono usati soprattutto in caso di cicatrici (anche da acne), arrossamenti e irritazioni.

Le funzioni principali dei prodotti della linea sono:

• Riparazione della pelle: supportano la rigenerazione della pelle danneggiata grazie a ingredienti che promuovono la riparazione e la rigenerazione cellulare.

• Protezione: creano una barriera protettiva sulla superficie della pelle che aiuta a isolare la pelle da agenti irritanti esterni, mantenendola pulita e protetta durante il processo di Protezione guarigione.

• Lenimento: hanno proprietà lenitive e idratanti, che riducono la sensazione di prurito e discomfort sulla pelle compromessa. Per ottenere questi benefici, le proprietà lenitive e riparative dell’acqua termale vengono combinate ad alcuni principi attivi appositamente studiati, tra cui:

• Madecassoside: estratto dalla pianta di Centella Asiatica, questo ingrediente è usato per le sue eccellenti proprietà riparative e per aiutare a stimolare la produzione di collagene, accelerando così la guarigione e la rigenerazione della pelle.

• Pantenolo: conosciuto anche come pro-vitamina B5, il pantenolo è un eccellente idratante che aiuta anche a lenire la pelle irritata.

• Glicerina: serve per trattenere l'umidità nella pelle, fornendo idratazione e migliorando la barriera cutanea.

• Rame/Zinco/Manganese: questi oligoelementi svolgono un ruolo nella protezione della pelle e nel processo di guarigione, grazie alle loro proprietà antibatteriche e stimolanti.

• Burro di Karité: ricco di acidi grassi, idrata profondamente la pelle secca e danneggiata. Inoltre, contiene vitamine A ed E, che sono utili per migliorare la condizione della pelle e promuoverne la guarigione.

Toleriane



Toleriane è la linea di La Roche Posay dedicata alla pelle reattiva e a tendenza allergica. Infatti, questa gamma offre prodotti formulati per minimizzare il rischio di irritazioni e allergie, rendendola una delle linee preferite da coloro che hanno la pelle particolarmente delicata o intollerante a comuni ingredienti cosmetici.

Nello specifico, Toleriane si distingue per:

• Formule ipoallergeniche: tutti i prodotti della linea Toleriane sono testati per assicurare che siano ipoallergenici e non comedogenici.

• Minimizzazione degli ingredienti: La Roche-Posay utilizza il minor numero possibile di ingredienti in questa linea per ridurre il rischio di irritazioni. Questo approccio è noto come formulazione minimalista.

• Tollerabilità ottimale: ogni prodotto è sottoposto a rigorosi test di tollerabilità dermatologica per garantire che sia adatto anche per le pelli più sensibili.

In questa linea, le proprietà lenitive e antiossidanti dell’acqua termale sono unite a principi attivi protettivi e delicati, tra cui:

• Niacinamide: questo derivato della vitamina B3 è noto per le sue proprietà lenitive e per la capacità di rinforzare la barriera cutanea.

• Glicerina: un umettante che aiuta a idratare la pelle attirando acqua verso lo strato corneo.

• Ceramidi: aiutano a ripristinare e mantenere la funzione barriera della pelle, proteggendo contro aggressori esterni e prevenendo la perdita di umidità.

• Squalano: un emolliente che imita il sebo naturale della pelle, fornendo idratazione senza ostruire i pori.