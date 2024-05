Vauro, "Meloni è quella str***?": come reagisce il vignettista

28 maggio 2024 a

a

a

"Meloni ha detto a De Luca ’sono quella str…’? Sono d’accordo con il presidente del Consiglio". Tra l'ironia e il veleno Vauro commenta così all’Adnkronos le parole del premier Giorgia Meloni al governatore De Luca stamane a Caivano. "Direi che la Meloni ha completato bene la nota filastrocca: sono Giorgia, sono cristiana, sono una donna, sono una madre, sono una str…. Potrebbe usarlo per la campagna elettorale", afferma Vauro.

Non sono però della stessa opinione ad esempio Giuseppe Cruciani e Vittorio Feltri. Il conduttore de La Zanzara ha affermato: "La Meloni è permalosa, è una che si lega al dito qualsiasi cosa, ma questo è un aspetto caratteriale su cui non si discute, ci sono persone che si fanno scivolare addosso le cose (io sono uno di questi), lei evidentemente no. Questo tipo di cose - prosegue Cruciani, come i video di TeleMeloni, devono far sorridere, devono essere presi con la giuste dose di leggerezza. Giorgia Meloni quando è in campagna elettorale dà il meglio di sé. E poi a sgarbo istituzionale risponde a sgarbo istituzionale. Non molla niente. À la guerre comme à la guerre. De Luca l’aveva chiamata ’la stronzà e lei risponde con la stessa moneta, per di più a casa sua".

"Livello bassissimo, mi vergogno": Fittipaldi sbrocca per "quella str*** della Meloni"

Feltri ha invece commentato così quanto accaduto: "Premesso che a me De Luca sta simpatico, siamo amici, sembra Totò, ma è stato lui a chiamarla ’stronz', e dopo che lei dice ’sono quella stronzà non va bene? Ormai, qualunque cosa dica la Meloni non va bene. Siamo al ridicolo".