"Parthenope", il nuovo film di Paolo Sorrentino che arriva al Festival di Cannes

Il premio Oscar Paolo Sorrentino è in Competizione al Festival di Cannes con “PARTHENOPE”, un film girato tra Napoli e Capri ,vissuto tra amore e disillusione. Siamo certi che sarà una storia ricca di riferimenti importanti, perchè lui è un regista unico che da anni racconta con successo la bellezza e la profondità dei sentimenti, “fingendo”, di non commuoversi. Ma Sorrentino non è così: vive della bellezza della sua Napoli, del candore di chi ha vissuto rinunciando anche a se stesso per quel binomio che si chiama amore e cinema. Tre anni fa con “E' stata la mano di Dio”, Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, ha messo in scena la sua vita, quel privato mai raccontato e così profondo da guardarlo con gli occhi di un amico, un amico che ha sofferto, a cui vuoi bene.



Il film puntava alla storia di un ragazzo che voleva assistere alla trasferta della squadra del Napoli rinunciando a fare un week end in compagnia del genitori nella casa di famiglia. Al suo ritorno era diventato un orfano: i suoi genitori erano morti a causa di una stufa malfunzionante. Improvvisamente la sua vita si era spezzata, era andata in frantumi, come quell'amore non vissuto: “qual è il senso della vita, il percorso che deve continuare un figlio dopo aver visto e sofferto per una fine così terribile? Questo film ha fatto capire di cosa è capace Sorrentino, di quali sentimenti forti sa parlare con l'anima perfettamente in simbiosi con la vita. Apparentemente scontroso, credo che sia l'uomo più ricco al mondo: chi ha questi sentimenti, vincerà sempre. Con “PARTHENOPE”, volta pagina e punta alla bellezza, ai mille volti dell'amore, alla spensieratezza , ma dove tutto può cambiare. Aspettiamo con ansia l'uscita di questo film, con la certezza che sarà un nuovo, grande capitolo della storia del cinema. E di Sorrentino, l'unico Premio Oscar che non smette mai di mettersi in gioco, con vitalità e sentimento. Scritto dal regista è interpretato da Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Biagio Izzo, Lorenzo Gleijeses, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Silvio Orlando,Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Antonio Santagata. Co-prodotto da Italia e Francia. Sorrentino è molto atteso sulla Croisette: gli auguri non si fanno, ma un abbraccio si può dare...grazie Paolo!