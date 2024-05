Chico Forti, le Iene rispondono a Travaglio

24 maggio 2024 a





Le Iene replicano a Marco Travaglio sul caso del servizio su Chico Forti. "Rispondiamo al comunicato di Marco Travaglio che, come spesso fa, riporta circostanze a sua convenienza. Noi de “Le Iene” i diritti del programma “Accordi & Disaccordi” li avevamo chiesti sia a Warner Bros. Discovery (il Canale Nove) che a Loft Produzioni (società controllata da SEIF, che edita anche “Il Fatto Quotidiano”).

Beninteso, secondo noi non sarebbe nemmeno stato necessario chiederli perché, a tutti gli effetti, si trattava di un chiaro esercizio del diritto di cronaca; ma Mediaset, che è sempre più che attenta e scrupolosa quando si parla di diritti, li ha chiesti. La risposta non arrivava, così abbiamo usato 25 secondi di quel documento per fare conoscere il pensiero di Marco Travaglio sul caso Chico Forti. Ieri mattina Loft Produzioni ha chiesto 2.000 euro (che ovviamente saranno pagati) per quell’utilizzo, e ci ha diffidato dal mantenere quel video all’interno del nostro servizio pubblicato sul web.

Oggi Travaglio replica che quel contenuto era già disponibile sul web e che non intendeva occultare ciò che aveva dichiarato sul caso Forti.

La verità è che in quel passaggio Travaglio si esprime dimostrando una conoscenza superficiale del caso, come risulta chiaro da questo video:

https://www.iene.mediaset.it/video/iene-ma-che-fine-ha-fatto-il-servizio-di-chico-forti-con-marco-travaglio-_1339445.shtml

Per questo è comprensibile che Marco Travaglio sia così amareggiato e attento al fatto che quel contenuto abbia avuto un pubblico così vasto. Qualora volesse offrire al suo pubblico una visione autorevole e completa sulla questione, eccezionalmente, mettiamo a disposizione sua e della sua produzione a titolo gratuito la testimonianza di Bradley Pike, fratello di Dale, che può rispondere meglio di chiunque alla domanda di Marco Travaglio su cosa pensi la famiglia “di uno che è morto”, sul trasferimento di Chico Forti in Italia.