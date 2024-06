A Roma il volo del futuro: accordo tra “Roma drone conference” e “Air mobility show”

L'evento si svolgerà in ottobre a Fiera Roma nell'ambito di ZeroEmission Mediterranean. Saranno presentate tutte le ultime novità sulla mobilità aerea avanzata e sui velivoli elettrici

10 giugno 2024 a

a

a



Droni, aerotaxi e velivoli elettrici saranno protagonisti a ZeroEmission Mediterranean 2024, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie rinnovabili, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre presso Fiera Roma. Nell’ambito di questa manifestazione, infatti, sono previste due iniziative speciali: la decima edizione di Roma Drone Conference, l’appuntamento professionale di riferimento sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa, che per la prima volta verrà ospitato nell’ambito di Air Mobility Show, seconda edizione del salone sull’aviazione elettrica. Questa partnership è frutto di un accordo strategico tra A151 e Mediarkè, le società organizzatrici rispettivamente di ZeroEmission Mediterranean e di Roma Drone Conference. E’ prevista la partecipazione dei maggiori esperti italiani ed internazionali del settore e anche di numerose aziende e startup che presenteranno le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

“L’Italia merita un grande evento congressuale e fieristico dedicato al futuro del volo, con un focus sulle applicazioni commerciali dei droni, sull’impiego di aerotaxi per il trasporto urbano di passeggeri e anche sull’evoluzione sostenibile dell’aviazione grazie a nuovi velivoli elettrici”, dichiara Luciano Castro, presidente di Roma Drone Conference e direttore di Air Mobility Show. “Questo è l’obiettivo della partnership strategica tra i nostri due eventi, che si svolgeranno per la prima volta insieme. Sarà l’occasione migliore per presentare nuovi sistemi e tecnologie a rappresentanti delle istituzioni civili e militari, università, aziende e operatori, non solo italiani ma anche dell’area del Mediterraneo”.

“Siamo molto lieti di avviare questa nuova collaborazione, che vede coinvolta anche Fiera Roma, con lo scopo di completare in maniera molto efficace la nostra proposta fieristica nell’ambito dei droni e della mobilità aerea”, sottolinea Marco Pinetti, direttore di ZeroEmission Mediterranean. “Gli operatori italiani ed internazionali del settore potranno incontrarsi, scambiarsi informazioni, fare un quadro aggiornato del mercato e delle sue prospettive. Air Mobility Show e Roma Drone Conference saranno così un’occasione senza precedenti per esplorare il futuro dell’aviazione”.

Roma Drone Conference si svolgerà nella giornata di giovedì 17 ottobre e sarà articolata in due sessioni. Nella mattinata, è prevista la conferenza “L’Italia dei droni 2024: bilancio e prospettive del mercato UAS”, in cui sarà fatto il punto sulla situazione, le sfide e le prospettive del settore degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Innovative Air Mobility (IAM) in Italia. E’ previsto un confronto tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), aziende, professionisti e operatori. Inoltre sarà presentata in anteprima la terza edizione della ricerca di PwC Strategy& Italia sul mercato UAS/IAM. Nella sessione pomeridiana, invece, si svolgerà la tavola rotonda su “Innovative Air Mobility in Italia: trasporto merci e passeggeri con UAS e eVTOL”, in cui saranno approfondite le opportunità e le prospettive dell’impiego di droni per la consegna di merci, oltre alle nuove sfide del trasporto di persone in ambito urbano con aerotaxi elettrici a decollo e atterraggio verticali e della realizzazione di una rete di vertiporti. Durante la fiera, si svolgerà anche un importante convegno internazionale sull’aviazione elettrica. Parallelamente, nell’area espositiva di Air Mobility Show saranno presenti numerose aziende e startup nel settore dei droni, della mobilità aerea innovativa e del volo elettrico. Negli stessi giorni, si svolgerà anche la fiera Blue Planet Economy Expoforum sull’economia del mare.