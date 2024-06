Executive Procurement School, si conclude con successo la terza edizione del percorso formativo d'eccellenza Enel-SDA Bocconi

14 giugno 2024 a

Costruire un’azienda solida e duratura richiede un lungo percorso a tappe, in cui formazione professionale, conoscenza degli strumenti operativi e sviluppo di competenze negoziali supportino una visione globale in costante aggiornamento, in grado di perseguire il più corretto modello di business o di correggerne tempestivamente la rotta quando le contingenze richiedono un cambio di passo. In questo processo riveste rilevanza fondamentale individuare e selezionare i migliori fornitori, in linea con la policy aziendale e in grado per questo di costituire, anello dopo anello, una supply chain affidabile ed efficiente. Con questo obiettivo nel novembre 2023 è stata lanciata la terza edizione della Executive Procurement School, il percorso di eccellenza, finalizzato proprio a rafforzare le competenze tecniche e a fornire una visione più ampia dei processi di business, che Enel e SDA Bocconi School of Management hanno dedicato a 27 giovani talenti Enel attivi nel Global Procurement.

Nella sede di Roma si è oggi tenuta la cerimonia finale della School: dopo il saluto iniziale di Giuseppe Stabilini (Program Director di SDA Bocconi), all’evento sono intervenuti Elisabetta Colacchia (Head of People and Organization di Enel), Stefano Ciurli (Head of Global Services di Enel) ed Enrico Zampone (Head of Global Procurement di Enel). Dopo un primo momento di confronto con il top management, i 27 partecipanti hanno presentato i tre progetti su cui hanno lavorato in gruppo negli ultimi mesi, per poi ricevere i diplomi. La giusta chiusura di un progetto formativo d’eccellenza che prevede un percorso didattico completo, in grado di affiancare alle lezioni in aula - sia di docenti SDA Bocconi che Enel - gli interventi di ospiti esterni, oltre ad allestire un “serious game” finale utile ad applicare concretamente le competenze apprese e a sperimentarsi su challenge lanciate dal top management del Procurement Enel.

I sette moduli previsti dal percorso formativo, improntati ad un approccio al procurement a tutto tondo, hanno spaziato dalla finanza e contabilità al risk management, dalla strategia di sostenibilità alla mappatura degli stakeholders, passando dalla cura della relazione con il fornitore allo sviluppo di competenze più “soft” - come saper comunicare in maniera chiara ed efficace e coltivare le doti di leadership. Il tutto nell’ambito di una terza edizione che, iniziata a novembre 2023 per la prima settimana in presenza nella sede SDA Bocconi Milano, è poi proseguita interamente online fino all’ultima settimana di lezione, che per l’occasione si è svolta proprio nella nuova sede romana di SDA Bocconi.