Modelli Iconici, contraffazione, i consigli dell'esperto dell'orologeria di lusso Roberto Verde

Roberto Verde, esperto di orologi di lusso con oltre 15 anni di esperienza nel settore, è un punto di riferimento del settore

Parlando dei modelli GMT di Rolex, sono amati per il design distintivo, affidabilità e funzionalità. Ogni modello ha una storia unica e caratteristiche che li rendono desiderabili per i collezionisti di tutto il mondo.

“Uno dei modelli più iconici è il Rolex GMT-Master II "Pepsi", con lunetta bicolore blu e rossa, simbolo di eleganza sportiva”-dice Verde con il suo "Goldfingers Orologi" a Verona.-“il GMT-Master II "Batman", con lunetta nera e blu, è un'altra creazione ammirata dagli appassionati di orologi per il design audace e distintivo.

Il GMT-Master II "Sprite", poi, e il GMT-Master II "Rootbeer", con la sua combinazione di colori sono altrettanto ricercati per estetica unica e versatilità. Questi orologi sono amati non solo per il loro aspetto, ma anche per le loro caratteristiche tecniche avanzate che li rendono affidabili e precisi”.

Per chiunque sia interessato ad acquistare un modello GMT di Rolex, Roberto Verde consiglia di fare ricerche approfondite e stabilire un budget chiaro. È importante anche acquistare da fonti affidabili e verificare l'autenticità dell'orologio prima di effettuare l'acquisto.

“Gli orologi fuori produzione, soprattutto quelli di casa Rolex, hanno un fascino tutto loro. Rappresentano una parte importante della storia dell'orologeria e spesso hanno caratteristiche uniche che li rendono particolarmente desiderabili per i collezionisti. Inoltre, gli orologi fuori produzione tendono ad aumentare di valore nel tempo, il che li rende anche un ottimo investimento”-dice Verde-“attualmente, i modelli fuori produzione di casa Rolex, soprattutto quelli conosciuti come 5 cifre, sono particolarmente ricercati. Questi modelli hanno una storia ricca e sono diventati oggetti di culto, inoltre, gli orologi fuori produzione di altri marchi, come Patek Philippe e Audemars Piguet, sono anche molto popolari. Gli orologi contemporanei hanno il vantaggio di offrire le ultime tecnologie e innovazioni nel settore dell'orologeria. Sono spesso realizzati con materiali di alta qualità e presentano design moderni e accattivanti. Inoltre, gli orologi contemporanei possono essere più accessibili in termini di prezzo rispetto agli orologi fuori produzione”.

Quali consigli daresti a chi sta considerando l'acquisto di un orologio fuori produzione o contemporaneo?

“Il consiglio più importante è quello di fare le proprie ricerche e di capire esattamente cosa si sta cercando in un orologio. Se si è interessati agli orologi fuori produzione, è importante essere consapevoli della loro storia e delle loro caratteristiche distintive. Per gli orologi contemporanei, invece, è importante prestare attenzione alle ultime tendenze e alle tecnologie disponibili sul mercato.La contraffazione è un problema serio e diffuso. Gli orologi Rolex, in particolare, sono tra i più contraffatti al mondo. Questi falsi possono sembrare estremamente simili agli originali, ma spesso presentano difetti nella lavorazione e nei materiali che li rendono riconoscibili per un occhio esperto. Uno dei rischi principali è quello di spendere una somma considerevole per un orologio che si rivela essere falso. Inoltre, gli orologi contraffatti non offrono la stessa qualità e affidabilità degli originali, il che significa che potrebbero non funzionare correttamente o addirittura danneggiarsi nel tempo. Inoltre, l'acquisto di orologi contraffatti può alimentare il mercato illegale e danneggiare l'industria dell'orologeria di lusso nel suo complesso.

È fondamentale fare acquisti solo da rivenditori autorizzati e di fiducia. Inoltre, è importante educarsi sulle caratteristiche distintive degli orologi autentici e cercare eventuali segni di contraffazione, come difetti nella lavorazione o materiali di scarsa qualità. Infine, è sempre una buona idea richiedere la documentazione e la garanzia dell'orologio prima di effettuare l'acquisto”.