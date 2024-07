Giulio Raselli: Dalla Televisione al Marketing Digitale, Pioniere dei Setter in Italia

10 luglio 2024 a

a

a

Giulio Raselli, conosciuto per le sue partecipazioni a programmi televisivi tra cui “Temptation Island" e "Uomini e Donne", ha trovato una nuova vocazione nel mondo del lavoro online. Oltre alla sua carriera televisiva, Raselli è ora un imprenditore e influencer di successo, dedicato a promuovere la professione di setter, un ruolo emergente nel mercato del lavoro da remoto.

Chi è Giulio Raselli e Cosa Fa?

Giulio Raselli è un volto noto della televisione italiana, seguito da una vasta community sui social media con un profilo Instagram che conta oltre 300.000 seguaci. Raselli ha infatti saputo trasformare la sua visibilità in un'opportunità imprenditoriale nel settore del lavoro digitale e della formazione professionale. Attualmente, il suo impegno è rivolto alla promozione del ruolo di setter, una figura professionale che sta guadagnando sempre più rilevanza e offre interessanti opportunità lavorative.

Il Mestiere del Setter: Una nuova opportunità lavorativa.

Il setter è un professionista specializzato nel qualificare i lead e fissare appuntamenti per la sezione commerciale di un'azienda. A differenza di altre professioni nel settore delle vendite, il setter non si occupa direttamente della vendita di prodotti o servizi, ma funge da intermediario tra potenziali clienti e venditori, facilitando il processo di vendita. Questo ruolo è particolarmente richiesto dalle aziende perché permette di ottimizzare il lavoro della parte commerciale e migliora i risultati aziendali.

La flessibilità del lavoro di setter è uno dei suoi principali punti di forza. Può essere svolto interamente da remoto, rendendolo ideale per chi cerca un'occupazione che consenta di gestire il proprio tempo in maniera autonoma. Inoltre, non richiede competenze pregresse, poiché la formazione necessaria viene fornita dalle aziende che cercano questi professionisti. La retribuzione del setter si basa solitamente con su una parte fissa più le provvigioni sulle vendite commerciali, il tutto siglato da contratto senza necessità di Partita IVA.

Un lavoro Garantito è possibile?

Grazie alle aziende di formazione e di reclutamento di alto livello, Giulio Raselli ha costruito una rete che permette sia alle aziende che necessitano setter di trovare figure istruite e preparate, sia a chi cerca lavoro di avere già la possibilità di mettere in pratica questa professione.

Aziende di numerosi settori sono alla ricerca di setter, dai personal trainer agli psicologi, dai dentisti agli infobusiness.

La flessibilità della professione di setter permette ai nuovi professionisti di adattare questa attività alle proprie esigenze personali e lavorative, offrendo una soluzione ideale per chi cerca un'opportunità di lavoro stabile e ben remunerata.