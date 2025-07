Carola Rackete si dimette da europarlamentare: "Ecco il motivo della mia scelta"

Carola Rackete, eurodeputata di Die Linke, ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento europeo, come comunicato dal gruppo The Left. Nota per il suo passato da capitana della Sea Watch e per il confronto giudiziario con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, Rackete ha dichiarato che la sua candidatura mirava a rinnovare Die Linke, un processo che considera in corso "e con successo". Con queste parole la "capitana" della Sea Watch ha spiegato la sua scelta: "La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo - afferma Rackete in una dichiarazione -. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia".