L'ex procuratrice anticorruzione Victoria Furtună si candiderà come indipendente alle elezioni presidenziali del 20 ottobre. Lo ha annunciato in una registrazione girata a Tiraspol, in cui appare con una colomba in mano, dove sullo sfondo si intravede la bandiera del regime separatista.

"Mi iscrivo alla corsa presidenziale come candidata indipendente. Sono sicura che le mie conoscenze professionali e le mie capacità di leadership porteranno pace, tranquillità e prosperità nella nostra casa comune - la Repubblica di Moldavia", ha dichiarato Victoria Furtună.

"Ho scoperto che il secondo mandato presidenziale di Maia Sandu inizierà con una guerra. Un secondo fronte in Transnistria. La guerra contro la pace è in preparazione attiva", ha aggiunto l'ex procuratrice.

Victoria Furtună ha iniziato la sua carriera di procuratrice nel 2008, presso la Procura del settore Botanica, nel municipio di Chișinău. Il 18 luglio 2016 è stata nominata procuratrice presso la Procura Anticorruzione. Furtună ha gestito il caso in cui l'ex ministro dei Trasporti, Iurie Chirinciuc, è stato condannato alla reclusione (con sospensione della pena) per traffico di influenze e abuso d'ufficio, oltre al caso delle "parcheggi a pagamento", in cui l'ex sindaco della capitale Dorin Chirtoacă era accusato di atti di corruzione.

A marzo di quest'anno, Victoria Furtună ha annunciato di lasciare la magistratura e ha accusato le istituzioni governative di aver fabbricato informazioni false contro i giudici disallineati al governo.