Bromelina, papaia, curcuma e pepe nero: ecco il fitoterapico contro l'infertilità

09 agosto 2024

L'integratore combatte l’infiammazione e lo stato ossidativo, condizioni che possono impedire la gravidanza. A confermarlo è uno studio condotto su 86 pazienti: dopo circa 2 mesi di trattamento, il tasso di gravidanza registrato è stato pari al 42,3%. "Una soluzione naturale per diventare mamme", spiega il CSO di Sanugen, Renato Colognato...

I dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono con chiarezza che, in Italia, il 15% delle coppie è infertile rispetto a un media che, nel mondo, si attesta attorno al 10-12%. Sono diversi i fattori ambientali e gli stili di vita che favoriscono questa condizione ma ora uno studio spiega quale possa essere la principale causa: "Il nostro approfondimento -afferma Renato Colognato, CSO e founder di Sanugen- parte da una considerazione che l'OMS ha fatto propria: la maggior parte delle persone coinvolte hanno in comune la capacità di generare un'infiammazione sistemica di grado medio-bassa e di avere un carico stressogeno elevato. Una combinazione, questa, che è in grado di compromettere sia l'impianto dell'embrione che la sua crescita precoce portando molte volte all’aborto spontaneo".

Un fitoterapico brevettato, composto da bromelina, papaia, curcuma e pepe nero (Noflamox), ha dimostrato di modulare le naturali difese naturali dell'organismo e di agire come antinfiammatorio e antiossidante: "Una popolazione con almeno 4 anni di infertilità inspiegata -continua Colognato- è stata sottoposta a screening con il pannello Immunox basato su quattro biomarcatori con un approccio di studio prospettico. Le persone con almeno uno dei biomarcatori positivi sono state quindi trattate, per circa 2 mesi e prima di un ciclo di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), con l'integratore Noflamox. Lo screening iniziale ha riguardato 86 pazienti di cui 47 positive per i marcatori testati. Le pazienti sono risultate positive ai seguenti marcatori: 11 al fattore di necrosi tumorale (TNFa), 18 alla glicodelina (GLY), 29 allo Stato Ossidativo Totale (TOS), e 32 al Fattore Tossico per l’Aattività del Complemento (CATF). Successivamente a questa analisi le pazienti hano iniziato l’assunzione giornaliera dell’integratore".

Dopo il trattamento con Noflamox, è stata osservata una significativa riduzione del numero di pazienti positivi al pannello Immunox, con 26 pazienti che sono tornate a valori dei biomarcaotri nella normalità. "Abbiamo rivelato -dice Colognato- che le pazienti hanno mostrato una normalizzazione, in percentuale, del 100% per il TNFa, del 38,9% per la GLY, del 65,5% del TOS e del 75% del CATF. Alla luce di questi dati le pazienti sono state sottoposte ad un successivo ciclo di PMA. Il sottogruppo trattato con Noflamox ha mostrato un tasso di gravidanza del 42,3% rispetto al 4,7% del gruppo di controllo, pazienti cioè non trattate con Noflamox ma positive ai biomarcatori del pannello Immunox. Il Noflamox, dunque, rappresenta un'opzione interessante per le pazienti con infertilità inspiegata di origine infiammatoria/ossidativa. Una soluzione completamente naturale che potrebbe aiutare le donne a coronare il proprio sogno, quello cioè di diventare finalmente mamme". Ma anche un valido supporto per migliorare la fertilità in generale delle future mamme che si apprestano a cercare una gravidanza.

Sanugen, per dare una svolta positiva ai propri studi e accrescere la propria presenza sul mercato, ha scelto di lanciare una campagna di crowdfunding rivolgendosi a Myrestartup, la prima piattaforma di lending ed equity crowdfunding dedicata all’innovazione sostenibile e all’impact investing. "Abbiamo scelto di affidarci a Myrestartup, che ha creduto subito nel nostro progetto e nelle nostre ricerche, per lanciare la nostra raccolta fondi -afferma Colognato. Siamo fiduciosi sul raggiungimento del nostro obiettivo: Noflamox, ad esempio, è pronto per emergere sul mercato e questa campagna potrà sostenere la sua produzione”.

Sul sito di Myrestartup è stata aperta una piattaforma dedicata proprio all’azienda, all’interno della quale l’utente può accedere, leggere tutte le informazioni su Sanugen e sui lavori che sta sviluppando, e scegliere di contribuire alla crescita dell’azienda.