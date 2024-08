La Fanfara della Polizia di Stato al Castello di Santa Severa: il concerto in diretta streaming

20 agosto 2024 a

Questa sera, alle 21, il Castello di Santa Severa, uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale e di enorme valore storico, artistico e culturale, ospiterà, nell’ambito della rassegna “Vivi il Castello”, il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Polizia.

L'appuntamento, divenuto ormai una tradizione estiva, sarà l'occasione per rafforzare il legame tra la Polizia e la comunità locale. All’evento musicale sarà presente del vicecapo della Polizia con funzioni vicarie Vittorio Rizzi oltre ad un nutrito pubblico di turisti e cittadini. Ospite della serata, presentata dal conduttore radiofonico Ilario di Gianbattista, sarà il cantautore Alex Britti, che suonerà la sua immancabile chitarra e canterà alcuni dei suoi brani più famosi, accompagnato dai poliziotti musicisti, diretti dal maestro Massimiliano Profili.

Il concerto, al quale assisteranno i volontari dell’Associazione “Misericordia”, però, sarà molto più di un semplice evento musicale. Si parlerà infatti dei valori che contraddistinguono l’agire quotidiano della Polizia di Stato al servizio dei cittadini, che vengono trasmessi anche attraverso la musica. Legalità, rispetto, inclusione, solidarietà e amicizia saranno i temi che faranno da filo conduttore nel corso della serata. I presenti potranno conoscere le campagne estive della Polizia come ad esempio "E…state con noi", pensata per aumentare la cultura del rispetto del codice della strada, "#SenontiPortononParto", ideata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno dell'abbandono degli animali e "#Chiamatecisempre", realizzata per tutelare gli anziani spesso presi di mira da truffatori senza scrupoli. Infine, durante il concerto sarà promossa la donazione del sangue attraverso l’Associazione dei donatori della Polizia di Stato Donatorinati e si parlerà di sport ricordando l’impegno del gruppo sportivo della Polizia Fiamme oro, olimpico e paralimpico.