Arianna Meloni, Silvio Giovine (FdI): "Trame torbide da chi teme la democrazia"

21 agosto 2024 a

a

a

“Uno scenario tanto inquietante quanto prevedibile quello ipotizzato dal direttore Sallusti che se trovasse conferma ribadirebbe quanto diciamo da tempo: la sinistra incapace di affermarsi alle urne cerca la rivincita nelle aule di tribunale”. A dichiararlo in una nota è il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, che aggiunge: “Debolezza politica, mancanza di contenuti e di visione per l’Italia di oggi e domani da un lato, superbia, tracotanza e cupezza dall’altro: due facce della stessa medaglia, di una sinistra irrispettosa della volontà popolare, che cerca sponde nella magistratura e nell’informazione per sconfiggere l’avversario - sottolinea Giovine - perché incapace di fare politica a viso aperto. Tipiche trame torbide di chi teme la democrazia. Solidarietà ad Arianna Meloni militante da una vita e integerrimo dirigente di partito. Anche questo tentativo di infangarla cadrà nel vuoto” conclude il deputato di Fdi.