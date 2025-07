FdI, Fidanza affonda Elly Schlein: "Perché è surreale"

Dunque si parla di Pedro Sanchez , il premier spagnolo alle prese con una infinita sequela di guai, quel Sanchez che la sinistra italiana in generale e il Pd in particolare ha eletto a punto di riferimento. Fidanza, vicepresidente di Ecr, è tranchant: "Pedro Sánchez è alla frutta. Guida un governo assediato da scandali di ogni tipo – corruzione, prostituzione – e tiene in piedi la maggioranza solo grazie al sostegno di un’estrema sinistra radicale, antimilitarista e anti-occidentale. Da qui nasce la sua retorica dura durante l’ultimo vertice Nato: una mossa obbligata per rassicurare i suoi alleati interni. Ma è solo propaganda. Alla fine, Sánchez ha firmato gli stessi impegni di Giorgia Meloni e degli altri 32 leader. Quindi, tanta scena e poca sostanza", ricorda l'esponente di Fratelli d'Italia.

In Europa, oggi come oggi, spesso e volentieri i socialisti stanno su posizioni differenti rispetto a quelle del Pd. Già, i dem "fuori linea" rispetto al loro gruppo a Bruxelles. Si pensi per esempio al modello-Albania , promosso all'Europarlamento proprio dai socialisti ma osteggiato dalla sinistra italiana.

Quando gli ricordano che, nonostante tutto ciò, in Italia Sanchez dal Pd viene visto come un modello, Fidanza replica picchiando durissimo: "Certo, Elly Schlein è la prima. Surreale. Lei e il Pd lo citano come esempio virtuoso mentre guida un governo fallimentare, pronto a cadere. Il fatto è che in politica estera e di difesa, i dem nostrani non hanno uno straccio di proposta. Dicono no a Meloni, ma non dicono mai cosa farebbero al suo posto. Sulla difesa comune europea, per esempio, si contraddicono continuamente: da un lato vogliono un’Europa che si doti di strumenti militari, dall’altro elogiano l’ignavo Sánchez", conclude un Fidanza scatenato.