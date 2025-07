Eleonora Talli, "tanta maleducazione": la consigliera lascia il Pd per FdI

"Nel Pd non ho mai visto coesione, mai spirito di gruppo. Portavano avanti i miei progetti e venivo a sapere dell’esito delle mie proposte dai social. Non c’era rispetto, ma tanta maleducazione. Quella c’era di sicuro": Eleonora Talli, consigliera ex Pd del Municipio VIII di Roma, lo ha detto in un'intervista a Repubblica spiegando le ragioni del suo passaggio in Fratelli d'Italia. Al partito di Elly Schlein che l'ha accusata di non aver mai pagato le quote mensili dovute aggiungendo che sarebbe stata espulsa a breve, la Talli ha risposto: "Ho tutte le carte che dicono il contrario. Ho qui il piano di rientro dal debito e quindi tutto quello che possono dire è contestabile".

In FdI, invece, "vedo una famiglia - ha detto la consigliera -. Sono coesi, fanno squadra, rispettano le donne. Io non mi sono sentita rispettata come donna dal Pd, ecco. Da prima degli eletti non mi è stato offerto un assessorato, nemmeno la presidenza dell’aula municipale. Cose normali". L'ex dem ha spiegato di essere stata arrivata a questa decisione "dopo settimane di disagio interiore. L’ho scritto anche sui social e gli elettori che hanno sempre votato Pd commentavano i miei post pregandomi di lasciare i dem. Io sono cattolica, ho certi valori che non si rispecchiano nel gioco delle correnti del Pd".