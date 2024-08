“Insieme, ovunque”: Italo e Snav sempre più unite per assicurare collegamenti con le principali mete turistiche in Italia e nel Mediterraneo

23 agosto 2024 a

a

a

Connettività ed ampliamento del network. Questi i due concetti alla base della sinergia sviluppata da Italo con SNAV, accompagnata da un’apposita campagna che vede treni e unità veloci brandizzate.

Prosegue, infatti, con successo l’iniziativa partita a giugno, e che andrà avanti fino alla fine dell’anno, che prevede l’unione dei brand Italo e SNAV. Alcuni treni Italo percorrono ad alta velocità i binari italiani con la rappresentazione di traghetti SNAV sulla fiancata; al contempo dei mezzi SNAV salpano con un treno Italo in bella vista sulla livrea.

Un primo passo verso la nascita di un network che offrirà un servizio esteso e capillare ad un’utenza di viaggiatori sempre più esigente.

Italo ad oggi serve le principali città italiane ed i più rilevanti luoghi di interesse culturale, economico e artistico del Paese. Tra queste anche città portuali come Napoli. A tali destinazioni, si aggiungono quelle collegate da Itabus, che offre servizi intermodali treno più bus con un unico biglietto e collegamenti operati interamente su gomma assicurando capillarità sul territorio.

SNAV collega tramite unità veloci Napoli con Capri, Ischia e Procida; Napoli con le Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari) e Pontine (Ventotene e Ponza); Ancona con Spalato. L’arrivo con Italo a Napoli per poi proseguire verso le isole a bordo della flotta SNAV rappresenta la soluzione più smart di viaggio in grado di assicurare frequenza e flessibilità senza il pensiero dell’auto e della sosta. Una soluzione comoda per il viaggiatore e sostenibile per l’ambiente.

“Studiamo costantemente soluzioni di mobilità integrata e sostenibile per agevolare gli spostamenti dei nostri viaggiatori. L’Italia è ricca di meraviglie che possono essere raggiunte in treno, in bus o via mare; integrare questi mezzi permette di portare i cittadini ed i numerosi turisti, anche esteri, alla scoperta del nostro Paese. La sinergia con SNAV si inserisce in questa logica, un primo passo per estendere il nostro network” dichiara il marketing di Italo.

“Siamo davvero entusiasti delle prospettive che questa sinergia potrà offrire e siamo fiduciosi di poter riuscire insieme ad Italo a ridefinire gli standard del settore del trasporto passeggeri. La nascita della partnership strategica tra i due vettori è finalizzata allo sviluppo e all’ottimizzazione della customer experience grazie all’offerta di un servizio di trasporto integrato su tutto il territorio nazionale e caratterizzato da standard sempre più elevati. Il nostro primo obiettivo sarà l’ottimizzazione delle rotte e dei tempi di percorrenza, prevedendo una riduzione dei tempi di attesa tra treno, bus e unità veloce per tutti i passeggeri di Italo, Itabus e SNAV. L'integrazione delle nostre tecnologie e delle infrastrutture consolidate permetterà di aumentare l'efficienza operativa, garantendo al contempo un servizio di alta qualità, con l’obiettivo condiviso di ridurre le emissioni di gas nocivi, migliorare la mobilità e fornire soluzioni di trasporto più soddisfacenti, pratiche e smart per l’utenza” dichiara la direzione commerciale di SNAV.