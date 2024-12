Agenzia delle Entrate, il pietoso caso del signor Fuffini

14 dicembre 2024 a

Ci sono momenti in cui si sente forte la mancanza della figura di Francesco Cossiga. L’ex Presidente della Repubblica avrebbe chiuso con una delle sue picconate la storia del Ruffini nuovo leader del centrino, come il pietoso caso del signor Fuffini. Chi è costui? Si tratta dell’Ernesto Maria, figlio del fu ministro democristiano Attilio Ruffini e nipote del cardinale e arcivescovo di Palermo, Ernesto Ruffini. Con quest’albero genealogico, il Ruffini è diventato (in)volontariamente il candidato a tavolino di un progetto cattodem di cui la sinistra discute da qualche settimana, un’idea allo stato gassoso che, come primo straordinario risultato, ha provocato le dimissioni del fenomeno per manifesta incompatibilità ambientale. Non puoi riscuotere le tasse e essere oggetto di chiacchiera politica, lasciarla correre e parteciparvi, con il risultato di alimentarla. (...)

