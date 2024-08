Ucraina, Fazzolari: Grazie al popolo ucraino nessun futuro per tirannia e oppressione

24 agosto 2024 a

“Auguri al popolo ucraino per il giorno della sua bandiera e indipendenza. In questi due anni e mezzo di eroica resistenza all’invasione russa, gli ucraini hanno dimostrato al mondo intero che non c’è futuro per la tirannia e l’oppressione quando un intero popolo difende la propria libertà”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di Governo.