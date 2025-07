"Lo Psicologo": Haber insegna ai giovani l'arte del cinismo

Un maestro in mezzo a tanti giovani. Alessandro Haber sarà il protagonista di una nuova serie Lo psicologo che vedremo nella prossima stagione. Trattative sono in corso con alcune tra le principali piattaforme streaming. In questi giorni si sono appena concluse le riprese del rivoluzionario progetto seriale firmato da Enrico Pittari, regista 42enne dai trascorsi importanti che vanno dagli esordi ad Amici alla collaborazione con Maurizio Costanzo e prodotto dalla Golden Boys di Salvio Simeoli.

Un progetto ambizioso che, negli auspici di autore e produttore, punta addirittura a rompere le regole e riscrivere la grammatica della serialità. Haber, nei panni del personaggio principale, uno psicologo fuori dagli schemi, è al vertice di un racconto corale, condotto attraverso micropuntate da tre minuti ciascuna nel corso delle quali il grande attore bolognese si confronta con gli altri elementi del cast, un gruppo di dieci giovani attori di diversa formazione, scelti anche grazie alla collaborazione con

l'Accademia Professione Artista. Il progetto, infatti, si inserisce in un percorso più ampio di scouting e formazione, fondendo le esperienze di attori affermati con quelle di talenti emergenti.

Lo psicologo è una serie borderline nel senso più alto del termine. È un viaggio breve e tagliente dentro le crepe della nostra psiche collet-tiva, un contenuto che destabilizza, riflette, coinvolge. Un piccolo rito laico per chi non si rassegna al rumore di fondo del presente. Haber incarna un personaggio magnetico e disturbante, uno psicologo senza titoli che raccoglie le angosce del presente e le trasforma in pillole di cinismo, empatia tossica e parole taglienti. La première ufficiale della prima stagione è prevista per settembre a Roma, mentre dalla produzione fanno sapere che è già in fase di scrittura anche la seconda stagione.