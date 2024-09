Un burro speciale che fa ringiovanire

I progressi nell'estetica danno vita a un innovativo lifting manuale

02 settembre 2024

La sua applicazione fa parte di un metodo che si basa sul potere delle mani con le quali, stimolando la muscolatura masticatoria e mimica, vengono azzerati i segni su viso, décolleté e non solo. Una tecnica unica in Italia che crea benessere e occasioni di lavoro.

Le innovazioni nell'ambito dell'estetica segnano un ulteriore progresso. Arriva un burro speciale che applicato sul viso con una tecnica all'avanguardia, migliora la luminosità dell’incarnato, riduce le rughe e rimpolpa la struttura muscolare, soprattutto con un uso costante. La sua lenta assorbenza e l’aderenza ideale (grip) ottimizzano ogni fase del trattamento, rendendo ancora più efficace l'effetto anti Age.

“È un burro naturale e brevettato -spiega Alex Terchi, docente di QHT Academy- che contiene esclusivamente ingredienti vegetali o di derivazione vegetale. Nel burro, diversamente dagli altri presenti sul mercato, non sono presenti petrolati, siliconi, parabeni, agenti chelanti, EDTA e PEG. L’innovativo burro per massaggi, chiamato Golden Lifting Butter, va abbinato al lifting manuale per potenziare le manualità del trattamento e aumentarne visibilmente l’efficacia sulla pelle”.

Una soluzione alternativa alla medicina estetica per un lifting non chirurgico che non si basa, come quelli tradizionali, sugli interventi del bisturi o sulle cosiddette punturine ma sulla manipolazione". Un lifting manuale o per meglio dire un reset olistico – prosegue la sua ideatrice - che elimina senza effetti collaterali i solchi tracciati dal tempo su viso e décolleté: "Agisce su due livelli di profondità, stimolando in modo mirato la muscolatura masticatoria e mimica. Questo approccio permette di rimodellare e levigare profondamente il volto: lavorando progressivamente sull’impalcatura muscolare di tre distretti, che chiamo Linea Scultorea Mento, Linea Scultorea Zigomatica e Linea Scultorea Sopracciglio, viene valorizzato l’aspetto che, senza gli effetti invasivi della chirurgia estetica, subisce un ringiovanimento importante".

Un massaggio speciale, una sorta di macchina del tempo che Alex Terchi la insegna nella sua Academy: "la crescente richiesta di lifting manuali da parte di celebrity e clienti del mondo del beauty -sottolinea- conferma che questi trattamenti possono competere con i risultati della medicina e della chirurgia estetica e, rispetto ai massaggi tradizionali, hanno un valore percepito più alto sul mercato. La richiesta è talmente alta che i Centri benessere chiedono sempre più operatori capaci di praticarla. Operatori formati nella mia scuola e abilitati a effettuare le nostre tecniche brevettate. Passaggio indispensabile visto che si tratta di un metodo da adattare alle diverse tipologie di pelle e muscolatura, manualità ibride che combinano tecniche muscolari e linfatiche per ottenere modellamento e tonificazione, ossigenazione e drenaggio mirato dei tessuti con distensione dei tratti del volto. Il tutto ovviamente dà importanti occasioni di lavoro per quei giovani che volessero intraprendere questa professione".

Il cuore del Golden Lifting risiede nelle manualità applicate alla muscolatura mimica che esprime pensieri ed emozioni attraverso segnali elettrici trasmessi dal cervello lungo il nervo facciale, noto come il settimo nervo cranico. Questa tecnica, unica in Italia, permette di entrare in contatto diretto anche con le emozioni più profonde, migliorando l’umore. In questo modo nel massaggio viso, bellezza e felicità entrano in connessione e sono a portata di mano: "il burro - sottolinea la docente - ha un ruolo essenziale, rendendolo ancora più efficace. Ne è nata, con l'aiuto di un'azienda artigianale del settore, una crema che può essere utilizzata anche in casa con gli stessi effetti".

Ma i massaggi modellanti producono benefici anche per altre parti del corpo e, in particolare, per gambe e addome: "Il principale risultato di questo intervento di carattere olistico - afferma la Terchi - è sulla circolazione sanguigna. Le manovre profonde ed energiche effettuate durante il massaggio favoriscono la liberazione di istamina a livello locale per una maggiore vasodilatazione e permettono un flusso sanguigno più efficiente anche nei vasi più piccoli. Si innesca anche un effetto anticoagulante per liberazione di sostanze che riducono l’iper viscosità del sangue, aumentando la velocità dei globuli rossi e contrastando la stasi vascolare. Questo significa che grazie a un flusso del sangue più efficiente le cellule dei tessuti ricevono più ossigeno e nutrienti e con il metabolismo cellulare migliora la loro capacità di riparazione e funzionamento. Viene inoltre facilitato il drenaggio linfatico e stimolato, con il rilascio di endorfine, il sistema nervoso. Le manualità utilizzate infatti possono ridurre la sensibilità delle terminazioni nervose che fanno percepire dolore e tensioni muscolo-tendinee, mentre aumentano l’eccitabilità dei nervi motori, migliorando così il tono muscolare e la contrazione. Questo può portare a una sensazione immediata di sollievo e rilassamento, sia fisico che mentale".