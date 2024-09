Oggi in concorso ”Vermiglio”, di Maura Delpero

Annamaria Piacentini 02 settembre 2024 a

“Prima volta in concorso al Lido per la regista di “Maternal”., Menzione Speciale al Festival di Locarno. Il presidente Barbera la considera la reincarnazione di Ermanno Olmi, per il realismo assoluto nel mettere in scena. Qui racconta .la vita di un villaggio di montagna nel Trentino , mentre sullo sfondo c'è la seconda guerra mondiale. In primo piano la storia di tre sorelle, Martina Scrinzi,Rachelde Potrich e AnnaThaler, che cambieranno le loro vitge nel momento in cui accoglieranno un soldato. Nel film Sara Serraiocco e Tommaso Ragno, e tanti attori del luogo.