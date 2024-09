Annamaria Piacentini 10 settembre 2024 a

Si accendono i riflettori su Umbria Cinema Festival che, giunto alla IV edizione dopo il successo ottenuto, si annovera tra i festival più importanti in Italia. Dal 13 al 15 settembre a Todi,arriveranno personaggi di primo piano, come Valeria Golino , Margherita Buy, Claudia Gerini , Carlo Verdone,. Max Giusti, Emanuela Fanelli, Paolo Calabresi e Luca Barbarossa.. Direttore artistico, uno dei nostri più grandi registi, Paolo Genovese. “In concorso 12 film , spiega il regista,, “sarà un'edizione ricca di ospiti , ma il cuore del festival rimane l'incontro con il pubblico. I film gareggeranno per i sei premi:: Miglior film , Miglior attore, Migliore attrice, Migliore opera prims. “ Il programma inzia la sera del 13 alle ore 21 con la consegna del premio Gigi Proietti a Margherita Buy, e il premio citta di Todi a Emanuela Fanelli. Da segnalare lo spettacolo con Claudia Gerini e Solis String Quartet “Qualche estate fa- Vita, poesia e musica di Franco Califano. Condurrà la serata Gabriella Germani. Ma ci saranno anche tanti titoli dei film che hanno spalancato nuovamente, le porte del cinema, come Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, Un mondo a parte”, di Riccardo Milani, Caracas, di Marco d'amore, Dieci minuti di Maria Sole Tornazzi, tanto per citarne alcuni. Alle ore 21 la piazza sarà piena , perchè il cinema, quando ci regala grandi lezioni di vita, continua a vivere nel cuore del pubblico