Arriva il Primo Shurity Store: ecco il nuovo concetto di negozi per il Trattamento Acqua!

11 settembre 2024

Un'importante innovazione nel settore del trattamento dell'acqua sta per arrivare in Italia. Vincenzo De Rosa, CEO di Shurity Italia, ha annunciato l'apertura del primo Shurity Store del Paese, un negozio dedicato a depuratori d'acqua, addolcitori e relativi accessori. L'inaugurazione è prevista per il 22 settembre, questo segnerà un traguardo significativo nel percorso della società.

Negli ultimi anni, il mercato ha visto una proliferazione di showroom e punti vendita dedicati, ma lo Shurity Store si distingue per la sua offerta unica. "Non si tratta solo di uno showroom, ma di un vero e proprio negozio dove i clienti possono entrare, interagire con i prodotti e acquistarli direttamente", ha affermato De Rosa durante la conferenza stampa. Questo approccio innovativo mira a rendere l'esperienza d'acquisto più immediata e accessibile per i consumatori.

Nelle scorse interviste, De Rosa aveva già condiviso la sua visione di espandere la presenza di Shurity Italia con diversi store sul territorio nazionale nei prossimi anni. "L'apertura di questo primo negozio rappresenta solo l’inizio di questo nuovo progetto. Abbiamo in programma di posizionarci in diverse città italiane per offrire a tutti la possibilità di accedere a soluzioni di alta qualità per il trattamento dell'acqua", ha aggiunto il CEO.

Lo Shurity Store non solo risponderà alle esigenze di un mercato in crescita, ma offrirà anche un servizio al cliente senza precedenti. I visitatori potranno consultare esperti del settore, ricevere consigli personalizzati e scoprire le ultime novità nel campo dei depuratori e degli addolcitori.

Con l'approccio proattivo di Shurity Italia e la dedizione di Vincenzo De Rosa, l'azienda si prepara a conquistare il mercato, offrendo prodotti innovativi e un servizio di alta qualità per garantire acqua pura e sana a ogni famiglia italiana. Non resta che attendere settembre per vedere realizzata questa ambiziosa iniziativa.