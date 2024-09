Al via il nuovo programma didattico 2024-2025 di Fondazione Pirelli Educational “L'Officina delle idee”, tra cultura d'impresa e cultura sportiva

La presentazione si terrà online il 18 e il 24 settembre 2024 alle ore 17.00

13 settembre 2024 a

a

a

Anche per l’anno scolastico 2024/2025 Fondazione Pirelli presenta un programma educational ricco di proposte formative gratuite rivolte alle scuole primarie e secondarie. Saranno due gli appuntamenti online in cui i docenti e tutte le persone interessate potranno scoprire i contenuti dei percorsi didattici e come parteciparvi: mercoledì 18 settembre alle ore 17.00 o martedì 24 settembre, sempre alle ore 17.00 (accedendo al link: Fondazione PirelliPresentazione online programma didattico 2024/2025 - Fondazione Pirelli o consultando la pagina: Pirelli Education: percorsi didattici | Fondazione Pirelli). L’offerta formativa pensata da Fondazione Pirelli ha quest’anno il titolo “L’officina delle idee. La cultura d’impresa per le scuole” e consentirà a studenti e studentesse di acquisire, anche attraverso la lunga storia di Pirelli, maggiore consapevolezza sul mondo delle imprese, fatto di persone, processi e prodotti, ma soprattutto di idee. Nella storia d’impresa, infatti, l’officina è un luogo speciale, un ambiente di lavoro dove si svolgono attività pratiche che richiedono grandi abilità tecniche, ma anche creatività, intelligenza, passione.

La Fondazione Pirelli organizza dal 2013 laboratori, webinar, visite guidate, con lo scopo principale di far accrescere la conoscenza dei più giovani rispetto al mondo del lavoro e di stimolare la loro fantasia nell’ideazione e realizzazione di progetti creativi, prendendo spunto e ispirazione dal ricco patrimonio di bozzetti, documenti, fotografie e audiovisivi conservati nell’Archivio Storico Pirelli. La nuova serie di percorsi didattici gratuiti – in presenza e/o in diretta online -accompagneranno gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie in un viaggio alla scoperta dell’azienda e in particolare del profondo legame che unisce Pirelli allo sport in tutte le sue dimensioni e ai valori condivisi tra cultura sportiva e cultura d’impresa. A partire dai contenuti dell’ultimo progetto editoriale “L’officina dello sport” che ha preso forma nel nuovo percorso allestitivo degli spazi espositivi di Fondazione Pirelli, si parlerà dell’importanza del gioco di squadra, di potenza e controllo, di passione e innovazione. Storie di campioni e campionesse, sfide e vittorie, e tanto altro.

Dopo l’edizione 2023-2024 che ha visto il coinvolgimento di oltre 3.500 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, quest’anno le scuole primarie potranno seguire il lungo percorso della gomma, che dalle piantagioni dell’Asia ci porta alle fabbriche Pirelli di tutto il mondo, e scoprire come la gomma possa essere utilizzata nel rispetto dell’ambiente, o visitare la Fondazione Pirelli per osservare come artisti e designer hanno creato innovative pubblicità. Le scuole secondarie di I grado si cimenteranno nella progettazione e nel funzionamento di piccoli robot, conosceranno le storie dei più importanti campioni del mondo dello sport, impareranno a leggere immagini statiche e in movimento. Infine con le scuole secondarie di II grado si approfondirà, tra giochi e quiz, l’evoluzione della grafica e della comunicazione visiva di Pirelli, la letteratura sportiva e, anche attraverso la visita ai laboratori Pirelli di Ricerca & Sviluppo, le innovazioni tecnologiche introdotte dall’azienda lungo oltre 150 anni di storia.