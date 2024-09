Anytime Fitness, aperta la 18esima palestra del brand nell'area della Capitale

18 settembre 2024 a

a

a

Anytime Fitness ribadisce l’importanza del Lazio nel suo disegno di espansione in Italia aprendo una nuova struttura a Roma, in zona Termini. Dopo le recenti aperture in zona Pamphili e Montaione, infatti, il wellness brand statunitense che con le sue palestre garantisce un servizio 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno inaugura ora il suo 18esimo club nell’area romana, in Via Giovanni Giolitti 331, incoronando la Capitale come la città a maggior densità di palestre Anytime Fitness d’Italia.

La palestra - già aperta al pubblico - include area cardio, isotonica e funzionale, zona pesi e sala corsi e si sviluppa su un’area di oltre 600 metri quadri, capace di ospitare più di 1000 iscritti. Il nuovo club di Via Giolitti è la 48esima palestra Anytime Fitness aperta in Italia: un traguardo importante nel piano di crescita e sviluppo del brand all’interno del Paese, che ambisce a raggiungere l’obiettivo di 400 palestre in Italia nell’arco dei prossimi 10 anni.

“Il nuovo club di Via Giolitti è l’ennesima dimostrazione di quanto il nostro brand tenga al territorio dell’area romana, e di quanto quest’ultimo sia centrale nella nostra strategia di sviluppo aziendale all’interno del Paese”, ha commentato Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia. “Quello di Anytime Fitness in Italia è un percorso ambizioso, ma ricco di soddisfazioni. Abbiamo l’obiettivo di arrivare a 400 palestre nei prossimi 10 anni e i risultati ottenuti finora ci confermano che si tratta di un traguardo alla nostra portata. Il nostro brand ha un’offerta unica, capace di mettere al centro le esigenze dei nostri iscritti: un approccio che contiamo di esportare sempre di più in tutte le aree del Paese”.

Il franchising di Anytime Fitness - presente in 42 Paesi con oltre 5.300 club e più di 5 milioni di iscritti - deve il suo successo all’accessibilità e alla personalizzazione dei suoi servizi: le strutture sono infatti aperte 365 giorni all’anno ed offrono un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura dei clienti in maniera attenta e professionale.

Caratteristica peculiare del brand, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo in qualunque momento.