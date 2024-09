Tutto quello che c'è da sapere sulla Festa del Cinema di Roma: ospiti e film

Annamaria Piacentini 23 settembre 2024 a

Il programma della Festa di Roma è decisamente accattivante. Dopo Venezia, la sfida inizia a colpi di film e personaggi che dal 16 ottobre al 26 sfileranno in cerca della vittoria. Niente “Leoni”, qui si gioca a carte, raffinate eleganti, e consapevolmente “rivali”. Se Venezia ha vinto portando in scena attori molto amati dal pubblico, Roma, si difende bene e fa sfilare sul red carpet personaggi straordinari. In arrivo Francis Ford Coppola con l'anteprima del suo film “Megalopolis”, opera più recente del maestro, in uscita in Italia dal 16 ottobre con il marchio Egle Pictures. .

Da segnalare anche l'arrivo di Johnny Depp per il suo film “Modi- Tre giorni sulle ali della follia”, con Riccardo Scamarcio e. Al Pacino Nella Sezione Grand Public anche Gabriele Muccino con “Fino alla Fine”, una storia d'amore molto importante, come solo lui sa raccontare. Anteprima mondiali, ma anche mostre, come quella della Titanus- 120 anni della nostra storia fondata da Goffredo Lombardo, che nel foyer della Sala Petrassi vedremo foto, film e immagini inedite. Tra le anteprime il grande Michele Placido con “Eterno visionario”, (dal 7 novembre nei cinema), sulla vita intima e privata di Luigi Pirandello, Premio Nobel nel '34.Tra i tanti film italiani e stranieri, segnaliamo anche “L'isola degli idealisti”, di Elisabetta Sngarbi, “Berlinguer-la grande ambizione”, di Andrea Segre,”Franco Califano, nun ve trattengo”, di Francesca Romana Massaro, “Avetrana: qui non è Hollywood”, di Pippo Mezzapesa, “Miss Fallaci”, di Luca Ribuoli, “Vita da Carlo terza stagione”, di Carlo V erdone, “Italo Calvino nelle città, di Italo Calvino, “Il re di Napoli”, storia e leggenda di Mario Merola, diretto da Massimo Ferrari. Ne abbiamo citati solo alcuni, ma contnueremo a parlarne. Ci sono ancora tanti titoli e registi davvero bravi. Dal 16 ottobre, ricominciamo.