Anna Maria Bernini, la missione in Messico della ministra dell'Università

Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini è in Messico per la cerimonia di insediamento del nuovo presidente messicano, Claudia Sheinbaum in rappresentanza del Governo Italiano. La missione sarà anche occasione per due bilaterali con i titolari dei nuovi dicasteri di riferimento: la Ministra della Scienza, delle Discipline Umanistiche, della Tecnologia e dell’Innovazione Rosaura Ruiz; e il Ministro della Pubblica Istruzione, Mario Delgado Carrillo. Il Ministro incontrerà anche la comunità italiana dei ricercatori e professori e altri esponenti locali presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia.