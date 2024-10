Giornata Economica, Casasco di Forza Italia: "Nostra ricetta liberale è la crescita"

05 ottobre 2024 a

“Oggi, qui a Milano, diamo il via alla ‘Giornata dell’Economia’, il secondo appuntamento in sei mesi. Su impulso del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, che ringrazio per il costante stimolo e supporto, apriamo al confronto con gli imprenditori, le partite Iva, i rappresentanti di tutto il mondo economico e la società civile, dedicando loro una giornata di ascolto e dibattito. Lo facciamo in un momento importante e delicato, mentre ci prepariamo ad approvare la nuova manovra di bilancio e tenendo conto delle dinamiche e dei vincoli imposti dalle nuove norme europee”.

Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile Economia del partito azzurro, aprendo i lavori della ‘Giornata dell’Economia’, in corso a Milano, all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, evento organizzato e promosso dai gruppi parlamentari di Forza Italia al Senato e alla Camera e dal Dipartimento economia del partito.

“La premessa di questa giornata è la nostra ricetta liberale, quella della crescita, perché è solo attraverso di essa che il Paese può ripartire, ed è soltanto attraverso il sostegno concreto ai veri protagonisti di questa giornata, gli imprenditori, i veri eroi di questo Paese che tengono in piedi il nostro tessuto economico, che possiamo raggiungerla. Oggi il tema vero è quello della fiducia che la stabilità di questo Governo dà a chi investa, rischia e crea lavoro, al sistema creditizio necessario a al sistema e ai mercati, e Forza Italia è garanzia di responsabilità e serietà”, ha aggiunto.

“Abbiamo scelto Milano perché è punto di riferimento e capitale italiana dell’economia, ma seguiranno tanti altri appuntamenti in altre città. Ascolteremo e ci confronteremo con gli imprenditori, ascolteremo le loro istanze e le loro richieste. A loro illustreremo le nostre proposte, le nostre ricette liberali, offrendo la nostra concretezza, il nostro senso di responsabilità nei riguardi dei conti pubblici, ma anche la nostra capacità di ascolto per sostenere la competitività delle loro aziende sui mercati internazionali. Le idee di Forza Italia sulle quali ci confronteremo sono contenute nel documento che presentiamo qui oggi, elaborato dal Dipartimento Economia, e che mettiamo a disposizione”, ha spiegato.

“Sarà una giornata intensa, con numerosi panel che abbiamo chiamato ‘Dialoghi’, sui molti dei settori vitali del nostro Paese: dalle Imprese e Lavoro alla Competitività, dall’Energia agli Investimenti, dalla Spesa pubblica al Credito, dalla Finanza alle Pmi e Fisco, dall’Agricoltura alle professioni e Innovazione e, infine, la Ricerca. La scelta della parola ‘Dialoghi’ non è casuale, è la chiave distintiva dell’azione politica di Forza Italia, partito liberale, europeista, serio, moderato, concreto e costruttivo, e i Dialoghi di oggi riflettono il nostro approccio e modo di lavorare in Parlamento e al governo del Paese”, ha concluso.