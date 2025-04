Sondaggio Mentana, tracollo Pd in 7 giorni: quanto perde

Come ogni lunedì, è tempo di sondaggi al TgLa7 condotto da Enrico Mentana, ovviamente su La7. E la rilevazione Swg proposta lunedì 14 aprile offre degli spunti interessanti. Si parte da FdI, il partito di Giorgia Meloni, sempre prima forza in campo e per clamoroso distacco: pur in calo dello 0,2%, i Fratelli d'Italia restano al 30% tondo tondo. E, soprattutto, incrementano il vantaggio sul primo inseguitore, il Pd di Elly Schlein, che perde addirittura lo 0,3% in una settimana e si porta al 22% altrettanto tondo tondo. Fanno otto punti di distacco: un'enormità.

Terza forza il M5s, che beneficia di un guizzo dello 0,3% e si porta al 12,5 per cento. Quindi Forza Italia, in calo dello 0,1% all'8,8%, poi la Lega stabile all'8,7%, quindi Verdi e Sinistra, in crescita di 0,2 punti percentuali al 6,4 per cento.

Tra le altre forza, ecco Azione di Carlo Calenda, che flette dello 0,2% al 3,6%; poi Italia Viva che guadagna lo 0,2% al 2,7%; +Europa sale di un decimale all'1,9% mentre Sud chiama nord resta stabile all'1 per cento. Le altre liste, complessivamente, raccolgono il 2,4%; infine il dato su chi non si esprime, pari al 33% del campione interpellato.

