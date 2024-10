Moda, quali sono le tendenze per l'autunno inverno 2024-25

07 ottobre 2024 a

a

a

Le passerelle di haute couture hanno anticipato alcuni dei principali trend destinati ad influenzare la moda autunno inverno 2024-25. Come da tradizione, non mancano le soluzioni che strizzano l’occhio al passato - in particolare agli anni Settanta - così come le rivisitazioni di alcuni classici senza tempo.

Colori e texture: burgundy e Tartan alla riscossa

Sebbene sia un evergreen delle collezioni invernali, il Tartan torna in auge con forza anche per quest’anno; il tipico tessuto scozzese viene declinato in svariate versioni, con un ‘check’ (la caratteristica trama a scacchi) più o meno pronunciato, da sfoggiare soprattutto con gonne lunghe ma anche con abiti e soprabiti maschili.

Diametralmente opposte, ma altrettanto chic, sono le stampe leopardate; portate in passerella da diversi stilisti, confermano la propria resilienza allo scorrere delle mode. Quest’anno, in particolare, saranno in voga in special modo i cappotti leopardati.

Per quanto riguarda, invece, i colori, il prossimo venturo sarà soprattutto l’autunno inverno del burgundy (il rosso borgogna), una tonalità in grado di coniugare eleganza e stile in maniera perfettamente coerente con i mesi più freddi dell’anno.

Il ritorno dei ‘classici’

Come accennato, la moda autunno inverno 2024 25 sarà contraddistinta anche dalla riproposizione di outfit ‘classici’, o ispirati ad un passato più o meno recente. Ad esempio, è tornato in grande stile sulle passerelle il boho chic, con i suoi vestiti leggeri, i toni pastello, abbinati a caratteristiche bohemien come i jeans sfrangiati, i toni pastelli e tanti materiali naturali derivati dalla moda degli anni Settanta.

Altro stile che tornerà in voga è quello ‘business’, che attinge al dress code da ufficio: pantaloni ‘straight leg’ (a sigaretta), coordinati doppi (maglia o cardigan e cappotto), ma anche tessuti pregiati e ricercati, valorizzati da tonalità vivaci e sgargianti. Il trend ‘business’ non trascura di guardare ancora una volta agli anni Ottanta per trovare ispirazione, rinunciando però alle spalline ed al taglio largo delle spalle, a favore di una linea complessivamente più slim. I colori, invece, restano gli evergreen di sempre: blu scuro, grigio e marrone (a seconda dell'occasione), incluse le varianti gessate.

Le alternative: stile Sailor o ‘Preppy’

Tra gli outfit che si apprestano a tornare di moda figurano anche quelli in stile marinaro (Sailor), facendo leva in particolare sugli intramontabili bianco e blu navy, proposti anche nei tradizionali pattern a righe. Si rivedranno anche le chiusure a doppio petto e diversi accessori e complementi di stile ispirati al trend Sailor.

Ispirato all’estetica dei college inglesi ed americani, lo stile ‘preppy’ rappresenta un’evoluzione delle uniformi scolastiche; pertanto, include capi dal taglio classico ma sportivo come, ad esempio, i blazer di tweed o i dolcevita, i mocassini, maglioni leggermente oversize oppure a trecce. In alternativa ai classici soprabiti, i bomber jacket, meglio se con loghi e stampe sgargianti a tema sportivo.

Borse e accessori

Il ritorno del boho chic interessa anche accessori e gioielli, che diventano così particolarmente sfarzosi grazie a charms e pendenti che arricchiscono catene e collier. In linea con il trend del cosiddetto ‘dark coquette’, invece, quest’inverno saranno particolarmente gettonati audaci elementi neri a contrasto di palette pastello, tipici di questa estetica ispirata alla moda anni Novanta.