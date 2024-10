Rom-E 2024, il grande successo della quarta edizione del Festival su ecosostenibilità e futuro

09 ottobre 2024 a

Un grandissimo successo di pubblico: nonostante la pioggia del sabato, la festa non si è fermata e aziende e pubblico hanno animato le giornate di Rom-E 2024 tra giochi e sorrisi. Villa Borghese e Piazza Mignanelli hanno ospitato le famose strutture specchiate a forma di casetta che sono state a loro volta la location perfetta per i tanti contenuti proposti ai visitatori. Rom-E ha trasformato la città eterna, con la sua bellezza e storicità, nel palcoscenico ideale per esplorare il futuro, con focus particolare sull’ecosostenibilità.

Oltre 300.000 visitatori e oltre 150 test drive nel centro di Roma dove le numerose aziende espositrici hanno animato il festival con contenuti, prodotti, iniziative, musica, giochi per 3 giornate vissute all’insegna della sostenibilità ambientale: questo è stato Rom-E 2024.

Ad aprire le 3 giornate, un convegno a porte aperte alla Casa del Cinema a Villa Borghese a pochi passi dalle zone di esposizione dell’evento, che è stato trasmesso in diretta sul sito del magazine Auto, su www.rom-e.it e sui siti di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport.

Parole, dibattiti e fatti concreti: dall'alimentazione all'automotive fino all'ecosostenibilità a 360 gradi per una “Transizione verso una sostenibilità accessibile e reale”. È stato questo il titolo portante del convegno, che ha aperto la quarta edizione del Festival sulla sostenibilità di Rom-E, che si è svolto nella Capitale dal 4 al 6 ottobre. Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni, delle Associazioni e di molte imprese che fanno della sostenibilità un loro punto di forza. A moderare il talk, Andrea Brambilla, Direttore di Auto, che ne ha anche curato la parte editoriale, coadiuvato dalla conduttrice Roberta Lanfranchi e da Alberto Sabbatini, responsabile Centro prove di Auto e Organizer Committe Member di The Car of The Year.

Rom-E è stata un’opportunità di riflessione per politica e cittadinanza, ma anche una dimostrazione pratica che un futuro più sostenibile è davvero realizzabile. La giornata di venerdì si è aperta con l’intervento del Gen. Massimiliano Conti, Vice Capo Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e i dati dell’Osservatorio Nazionale sullo "Stile di Vita Sostenibile” di LifeGate. È stato affrontato anche il tema della mobilità elettrica imposta dal Parlamento Europeo, che ad oggi non conquista gli utenti e anche quale potrebbe essere la reale crescita il prossimo anno di questa tecnologia, grazie all'analisi di dati fatta da Francesco Papi di PwC. In vista anche delle multe che la UE comminerà alle Case auto, si è dibattuto anche sull’evoluzione del mercato automotive, sulle scelte del Parlamento Europeo e quelle del Governo sull’industria automotive (una filiera così importante per il PIL del nostro Paese), sulla mutazione dal Diesel all’ibrido e le problematiche del mercato delle auto elettriche fermo al 13% in Europa e sotto al 4% in Italia. Tra i relatori presenti il Dott. Alessandro Moroni, Dirigente Divisione Mobilità Sostenibile, Automazione Industriale e Logistica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; il Dott. Antonio Cernicchiaro, Vice Direttore Generale UNRAE e molti rappresentanti di importanti Case auto come Renault, Nissan, Kia, Omoda. Il tema dell’auto elettrica coinvolge anche la parte della loro alimentazione che è stata affrontata con la Dott.ssa Daniela Biscarini, CEO Ewiva, e il Dott. Antonio Fraccari, Amministratore Delegato ADR Mobility. Tutti quanti hanno concordato sul fatto che la strada verso la transizione energetica è ancora lunga, ma il grande salto in avanti viene dalla crescita della consapevolezza di ogni singola persona e di quanto sia fondamentale tenere comportamenti coerenti con un’educazione ambientale che tuteli sempre di più le città e il mondo in cui viviamo.

Rom-E è ormai è uno degli appuntamenti più attesi e importanti nel panorama italiano sul tema dell’ecosostenibilità, pensato per scoprire le iniziative più innovative, volte a preservare l'ambiente e promuovere un futuro verde e sostenibile.

Rom-E è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, è sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che ha fornito tutto il verde previsto nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità.

Il festival di Rom-E è patrocinato anche dall'Università La Sapienza di Roma, dalla Fondazione ONFOODS e da Earth Day.

Dall’esposizione delle opere di Lady Be con i suoi eco-mosaici realizzati con materiali di scarto, piccoli oggetti di plastica riciclati che trovano nell’opera d’arte una nuova vita a simboleggiare il peso del riutilizzo per una buona pratica sostenibile.

Ai giochi di legno di IoGiocOvunque che hanno letteralmente bloccato Viale delle Magnolie attraendo le migliaia di visitatori che si sono intrattenuti con colorati giochi a testimoniare il successo delle cose semplici e intramontabili, costruite riciclando legna e senza necessità di consumare corrente elettrica.

Test drive promossi dalle Case auto presenti, che hanno reso possibile provare e conoscere alcuni dei loro prodotti elettrici o ibridi. Queste le auto in test drive: Alfa Romeo Alfa Junior Elettrica Speciale BEV 156 CV, Fiat Topolino elettrica, Lancia Nuova Ypsilon LX 100% elettrica 156 CV, Nissan Qashqai N-Design E-Power 2WD, Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid e in esposizione la Omoda 5 EV.

Tanti i media che hanno sostenuto Rom-E in qualità di media partner, particolarmente sensibili ai temi legati alla sostenibilità che partecipano attivamente nel processo di informazione per una sempre maggiore salvaguardia ambientale: LifeGate, network di informazione e servizi per persone, aziende, ong e istituzioni impegnate per un futuro sostenibile che porterà la sua esperienza nel settore anche al convegno del 4 ottobre; Renewable Matter magazine di economia internazionale; Auto, Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport testate che sviluppano tema-tiche legate a new mobility, sport e sostenibilità.

RDS 100% Grandi Successi è la Radio Ufficiale di Rom-E. Da sempre fortemente attiva e sensibile alle tematiche di eco-sostenibilità, la principale radio di flusso italiana racconterà l'iniziativa sui propri canali per il coinvolgimento attivo e la sensibilizzazione dei suoi 5 milioni di ascoltatori, abbracciando l'evento nel cuore di Roma con la sua musica targata 100% Grandi Successi.

La testata Auto è stata come sempre la realtà editoriale che ha gestito il convegno di apertura. Punto di riferimento per il mondo auto in generale e, nello specifico, per la new mobility.

Si ringraziano, in ordine alfabetico: Aeroporti di Roma, Alfa Romeo, Conad, Ewiva, Fercam, Fiat, Kia, Lancia, Monge, MSC, Nissan, Omoda, Renault, Roma Tre.

Sport Network è official advisor dell’evento. Riferimento per tutte le aziende che intendono presenziarlo, già affermatasi come prima concessionaria green in Italia grazie al grande impegno in progetti editoriali e BTL nell’ambito dell’ecosostenibilità.