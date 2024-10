Terna sostiene le eccellenze dell'innovazione

Diletta Riccelli 15 ottobre 2024 a

a

a

Aiutare le startup più dinamiche nel campo dell’energia a spiccare il volo. È questa la mission di Terna Forward, società del gruppo Terna dedicata all’innovazione tecnologica che, grazie a una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, opera attraverso investimenti di corporate venture capital. Con questo special purpose vehicle il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è in grado di investire nelle startup e nelle piccole e medie imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita, supportandone lo sviluppo, con un approccio di open innovation. In Italia le startup sono in forte crescita e giustamente ritenute strategiche, perché in grado di favorire la sostenibilità, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare quella giovanile, contribuendo alla diffusione di una cultura imprenditoriale a vocazione innovativa e sociale.

Gli investimenti di Terna Forward hanno quattro principali ambizioni: la prima è la volontà di gestire l’incertezza per rendere le reti di trasmissione elettrica ancora più resilienti; la seconda è fare in modo che la rete elettrica garantisca sempre i più alti livelli possibili di affidabilità e di efficienza; la terza è quella di ridurre al massimo i rischi derivanti dalle attività manutentive, aumentando i livelli di sicurezza delle operazioni svolte dalle persone di Terna; l’ultima riguarda l’adozione di nuove modalità di lavoro che, nell’era della digitalizzazione, sono diventate fondamentali per mantenere gli standard di servizio a livelli eccellenti e per garantire alle persone del gruppo le migliori condizioni lavorative. A queste ambizioni si aggiunge poi una particolare attenzione alla sostenibilità, principio trasversale e fondamentale a tutte le attività di innovazione.

Oltre alle nuove soluzioni tese a favorire una maggiore efficienza e resilienza delle infrastrutture elettriche, Terna Forward si pone l’obiettivo di individuare le realtà più promettenti e con le tecnologie di maggiore impatto per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica, investendo direttamente nel loro sviluppo e facendo leva sulle proprie competenze nell’ambito del sistema elettrico, in cui Terna ha un ruolo strategico di abilitatore della transizione. In soli sei mesi, da marzo a settembre 2024, Terna Forward ha completato quattro operazioni di investimento diretto in startup e pmi innovative.

Il closing del primo investimento è stato annunciato a marzo 2024. La società del gruppo Terna e DXT Commodities S.A. (DXT), società del gruppo Duferco, hanno completato un round da 2,8 milioni, tramite aumento di capitale congiunto, in Wesii, società italiana leader di mercato nei servizi di ispezione e telerilevamento nel settore delle infrastrutture energetiche. Wesii si è concentrata, sin dalla sua fondazione, sull’uso di droni e di aerei, dotati di telecamere ad alta definizione e termiche a infrarossi, per l'analisi termografica degli impianti rinnovabili e delle infrastrutture elettriche, garantendo così un alto livello di accuratezza delle analisi tale da identificare e geolocalizzare eventuali anomalie. I dati raccolti dalla startup vengono catalogati, standardizzati e analizzati con il supporto di algoritmi di intelligenza artificiale e di una piattaforma proprietaria, al fine di migliorare ulteriormente la manutenzione predittiva e il monitoraggio degli asset.

La seconda operazione ha visto Terna Forward come follower investor, insieme al lead investor Elewit (il veicolo di corporate venture capital di Red Eléctrica de España, il gestore della rete di trasmissione elettrica spagnola), nel round da 1 milione nel capitale di Unusuals, startup spagnola specializzata in “automatic failure detection”, ovvero nell’applicazione e nell’addestramento di modelli e algoritmi di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento delle anomalie che possono verificarsi durante la trasmissione dell’energia sulla rete: tali tecnologie consentono di migliorare l’efficienza nella manutenzione di diverse infrastrutture, fra cui quelle elettriche. Terna Forward è stata anche follower investor nell’importante aumento di capitale di D-Orbit, società italiana leader di mercato nello sviluppo di soluzioni innovative per il lancio e per la gestione dei satelliti.

L’operazione di investimento è stata guidata da Marubeni Corporation, potenza industriale giapponese, e ha permesso a D-Orbit di raccogliere complessivamente 155 milioni che le consentiranno di rafforzare le sue attività nell’ambito dei servizi in orbita, tra cui il trasporto orbitale, l'osservazione terrestre e i servizi di space edge/cloud computing, contribuendo a creare un’economia spaziale circolare per trasformare i detriti spaziali in una risorsa preziosa. Con l'investimento in D-Orbit, Terna intende cogliere un'importante opportunità di sviluppo tecnologico nell'ambito della "Space Economy": l’utilizzo delle costellazioni satellitari ai fini dell'osservazione terrestre e della trasmissione dei dati si sta infatti dimostrando sempre più importante per le attività di monitoraggio delle infrastrutture e del territorio, anche in ottica di progettazione e realizzazione di nuove opere.

La quarta operazione di Terna Forward, in qualità di follower investor, ha coinvolto Mela Works, startup italiana che ha sviluppato una soluzione per migliorare la gestione delle attività nei cantieri. Mela Works ha annunciato a settembre 2024 la chiusura di un round da 2,4 milioni di euro che ha visto, oltre a Terna Forward, la partecipazione come lead investor di CDP Venture Capital, attraverso il Fondo “Corporate Partners I” - comparto InfraTech, nonché del fondo italo-francese 360 Capital Partners e dell’acceleratore americano Techstars, che avevano già investito nella startup.

Mela Works collabora con oltre mille aziende, tra cui alcuni dei principali player dei settori costruzioni, utilities, energy, e manifatturiero. La startup ha sviluppato la piattaforma Mela, una soluzione per smartphone in grado di gestire i lavori di cantiere e monitorarne i costi attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva. Terna Forward partecipa anche come Limited Partner dei comparti “Energy Tech” e “Infra Tech” del Fondo Corporate Partner Idi CDP Venture Capital che ha già effettuato numerosi investimenti in tecnologie digitali e sostenibili per la transizione energetica.

Inoltre, con l’obiettivo di presidiare con efficacia il panorama del corporate venture capital, Terna Forward ha aderito a due fra le più importanti associazioni in questo settore: Italian Tech Alliance e AIFI- Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. Entrambe le associazioni riuniscono i principali player del settore e rappresentano a livello nazionale e internazionale le istanze di investitori, startup, imprese e professionisti dell'innovazione, anche attraverso attività di ricerca, di formazione, di rappresentanza istituzionale e di monitoraggio legislativo. Le start up che desiderano collaborare con Terna Forward possono entrare in contatto con il team di investimento della società attraverso il sito Terna Ideas (https://ternaideas.terna.it/).