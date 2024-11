David Lloyd Malaspina, a novembre due eventi aperti a tutti per promuovere salute e sicurezza

04 novembre 2024 a

Il 9 e il 24 novembre, il Club ospiterà due eventi dedicati ad approfondire i temi della prevenzione oncologica e della consapevolezza contro la violenza sulle donne.

Milano, 31 ottobre 2024 – David Lloyd Malaspina rinnova il proprio impegno per la salute e la sicurezza, invitando soci e non soci a due eventi gratuiti e formativi previsti per novembre, dedicati a sensibilizzare sulla prevenzione oncologica e sulla sicurezza personale.

9 NOVEMBRE: “PICCOLE ABITUDINI, GRANDE PREVENZIONE - COME GLI STILI DI VITA INFLUENZANO IL NOSTRO BENESSERE”

Sabato 9 novembre, a partire dalle 10:00, il David Lloyd Malaspina organizza un incontro informativo aperto a tutti, in collaborazione con l’associazione Ascoltami, Aiutami e Proteggimi (AAP). Durante l’evento, Concetta Risi, Presidente di AAP e Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi, presenterà la missione dell’associazione e condividerà la sua esperienza personale, presentando il libro Milano è. Libro rosa a cui ha collaborato.

Seguirà l’intervento di Andrea Tramacere, Frontline Clinical Nurse Specialist presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e docente all’Università di Milano, che guiderà i partecipanti nel riconoscere come piccoli cambiamenti nello stile di vita possano fare la differenza. Sarà una mattinata di confronto arricchente, volta a fornire strategie e consigli pratici per un approccio consapevole alla salute.

Giulia Mira, General Manager del David Lloyd Malaspina, ha sottolineato l’importanza dell’incontro: “Questo evento rappresenta un’opportunità unica per partecipare a una conversazione arricchente con esperti del settore. Siamo entusiasti di poter ospitare e sostenere un’iniziativa così importante per la comunità, perché siamo convinti che informazione e prevenzione siano i primi passi verso un futuro più sano per tutti.”

24 NOVEMBRE: LEZIONI GRATUITE DI DIFESA PERSONALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Ma non finisce qui. Domenica 24 novembre, in occasione con la Giornata contro la Violenza sulle Donne, il David Lloyd Malaspina propone una serie di lezioni gratuite di difesa personale, aperte a tutti. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire strumenti pratici e teorici di autodifesa per rafforzare sicurezza e fiducia nella propria capacità di affrontare situazioni di rischio. Le lezioni si terranno in due sessioni (15:00-16:00 e 16:00-17:00) e saranno guidate da istruttori esperti che accompagneranno i partecipanti nell’apprendimento di tecniche semplici ma efficaci di gestione dei rischi, promuovendo al contempo la consapevolezza e la prevenzione. Le lezioni saranno condotte da Carmelo Attardo, specialista riconosciuto dal CONI e membro della FIKM, che offre formazione su tecniche come Krav Maga e Thai boxe.

“Crediamo fortemente che lo sport e la formazione possano fare la differenza nel creare una comunità più sicura e consapevole”, ha aggiunto Giulia Mira. “Organizzare lezioni di difesa personale aperte a tutti rappresenta il nostro contributo per la Giornata contro la Violenza sulle Donne e un passo verso la sensibilizzazione. Speriamo che questo evento possa trasmettere alle persone un senso di sicurezza e la consapevolezza necessaria per affrontare con più serenità eventuali situazioni di rischio, perché sentirsi sicure è il primo passo per essere davvero libere.”

Con queste iniziative, David Lloyd Malaspina conferma la sua missione di promuovere benessere, salute e sicurezza nella comunità, offrendo appuntamenti formativi di valore e accessibili a tutti. Per ulteriori informazioni e per confermare la propria presenza, contattare la reception del David Lloyd Malaspina.