Marianna Aprile travolge Giuseppe Conte: "No, no, io deduco..."

Decreti sicurezza del governo Conte e Conte-bis, se ne disserta a “In Onda” programma estivo di approfondimento politico di La7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Durante la puntata, come ospite, c’è proprio l’ex-presidente del Consiglio e leader del M5S, Giuseppe Conte. E va in scena un botta e risposta vivace proprio sulle azioni dei suoi governi in materia di sicurezza tra lui e Marianna Aprile.

Quest’ultima, in sostanza, lo accusa di non aver tenuto a bada i suoi ministri sulle restrizioni agli sbarchi e dice: “Salvini chiudeva i porti, Toninelli chiudeva i porti… “. Conte s’inserisce subito: “Durante il mio governo non mi avrà mai sentito neppure parlare di porti chiusi, perché mentre lui parlava di porti chiusi io lavoravo alla redistribuzione, quella propaganda lì non mi appartiene”. La Aprile, però, lo stronca subito: “Però viene fuori un'immagine di lei che subisce le azioni dei suoi ministri, non è bellissimo, però ne prendiamo atto”. Conte è visibilmente indispettito: “Guardi continui a dire la sua opinione, io la rispetto, mi può attribuire i fatti, le sue opinioni per carità mi permetta di non essere d'accordo”.