Anche Quentin Tarantino torna al cinema con “Pulp fiction”

Annamaria Piacentini 05 novembre 2024

Sono passati trent'anni da quando “Pulp Fiction” è arrivato al cinema. Dopo il debutto a Cannes, dove aveva sbaragliato tutti gli avversari, Tarantino aveva ottenuto anche 7 nomination agli Oscar, ritirando la Statuetta per la Migliore sceneggiatura originale. In effetti quel film riempiva i cinema, nonostante quella parte di sadismo che viveva nella storia. Ma, chi conosce Tarantino, sa che violenza ed ironia sono il suo pane quotidiano. E questo piace al pubblico, perchè lo trovano originale, ma anche realista. Ed ora, per gli amanti del genere, c'è una bella notizia: il 18-19- e 20 novembre torna sullo schermo , in versione restaurata “Pulp Fiction”, con il Marchio Lucky Red. Un bel colpo, in un momento in cui il pubblico è distratto dalle piattaforme. Sono certa che in migliaia torneranno al cinema, per rivivere una storia indimenticabile, avvincente, vissuta in un mix di azione, violenza e humor, e con cast stellare che accompagna una storia che fila veloce come un treno. Rivedremo , sulle note di “You Never Can Tell “, di Chuck Berry, ballare Johnn Travolta (Vincent Vega), e Jules Winnfield. Tra i protagonisti: Uma Thrman ( Mia Wallace, la bella moglie del boss), Samuel L. Jackson, e il pugile Butch Coolidge (Bruce Willis) . Preparate pop corn e patatine, e poi, tutti al cinema !