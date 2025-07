Jannik Sinner, porcheria del Telegraph: "Non si può celebrare un dopato"

Ancora più polemico il commento del Telegraph, fin dal titolo scelto: "Celebrare due campioni squalificati per doping è difficile da digerire", riferendosi anche alla campionessa femminile Iga Swiatek, sospesa per un mese nel 2024. "La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon è la vittoria dei nervi saldi, della resistenza e degli avvocati molto capaci ". Insomma, ancora una volta il caso Clostebol viene utilizzato dai detrattori per sminuire il numero uno al mondo.

L'invidia è una brutta bestia. Lo sa bene Jannik Sinner che, dopo la vittoria a Wimbledon , deve fare i conti con i media inglesi. Il Sun, ad esempio, ha sollevato la polemica con un gioco di parole: "Da Sinner a Vincitore". Un calembour (gioco di parole, appunto) che richiama la traduzione di "sinner" in inglese, ossia "peccatore". E il riferimento è chiaro: "Sinner - si legge ancora - ha vinto il suo primo titolo a Wimbledon appena due mesi dopo essere rientrato dalla squalifica per doping in una sfida avvincente contro Carlos Alcaraz".

"Non c'è dubbio sulla brillantezza dell'italiano, ma questo titolo porta con sé un asterisco", scrive ancora il Telegraph, citando un post pubblicato dopo la finale dal nemico per eccellenza di Sinner, l'australiano Nick Kyrgios. Un asterisco allusivo che fa credere che Sinner sia sotto esame per via di presunti approfondimenti sulla condotta di gara, come succede in Formula Uno. Eppure la sanzione imposta al tennista è già stata scontata da parte dell'italiano. Polemica chiusa. In ogni caso che gli inglesi prendano di mira Sinner non è una novità. Già a poche ore dall'inizio del match un articolo firmato Oliver Holt sul Daily Mail affermava: "Chi crede nello sport pulito spera che Novak Djokovic affondi Jannik Sinner".