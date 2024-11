Parte da zero e fonda 15 aziende a soli 30 anni: la storia del romano Andrea Prosperi

07 novembre 2024 a

Andrea Prosperi, imprenditore, manager, formatore e fondatore di 15 aziende che operano sia in Italia sia all’estero, sta scalando ogni vetta. Sui social è uno dei più cliccati. I suoi video, a bordo di auto di grossa cilindrata o in uffici di lusso, fanno il giro della Rete. Lui fa sapere che il suo utile netto – e quindi il suo guadagno – supera 1.000.000 di euro ogni anno.

La sua storia imprenditoriale inizia quando aveva solo 18 anni e 2 mesi e, partendo da un capitale di 1 euro, le sue aziende, tra cui la sua Progroup Srl ha registrato un notevole successo nel corso del 2023. Tutte le sue imprese, come si evince dai bilanci, totalizzano zero debiti, hanno pagato tasse allo Stato italiano per un importo superiore a 500.000 euro e non hanno mai avuto finanziamenti e sostegni economici da parte né di investitori istituzionali, né da banche, né dello stato Italiano, né dalla comunità europea.

I risultati societari delle aziende fondate da Andrea Prosperi

Le imprese di Andrea Prosperi nel 2023 hanno raggiunto dei numeri significativi. Per quanto riguarda solo le imprese italiane sono governate dalla holding Progroup Srl, che detiene le quote delle altre aziende operative da lui fondate. Nel medesimo anno, solo la Progroup Srl ha ottenuto 664.000 euro di utile netto di guadagno e ciò ha aumentato il valore del patrimonio dell’azienda che ha una liquidità pari a circa 1.300.000 euro. Anche Proinvest Srl ha registrato un risultato molto positivo, pari a 200.000 euro di utili netti.

Le aziende fondate in Italia sono 12, di cui quasi tutte partecipate dalla holding, e sono invece in totale 15 quelle nel mondo che hanno realizzato come raccolta una somma produttiva di 100.000.000 di euro sui vari settori e ambiti specifici. Questi numeri conferiscono solidità alle imprese e ai progetti futuri che si stanno delineando. Progroup Srl vuole sviluppare e ha già avviato Prodigio. L’idea è quella di poter finanziare e investire in start up e aziende con idee innovative di chi vuole rilanciarsi, fornendo tutto il capitale necessario e know how per realizzare un nuovo modello di business di successo.

Quali sono i progetti di business in Italia?

Dopo aver dominato nei settori in cui ha operato, nel mondo finanziario, assicurativo, sanitario, formativo soprattutto in Italia, l’obiettivo delle aziende fondate da Andrea Prosperi è l’internazionalizzazione del business e lo sviluppo di ulteriori progetti volti ad accrescere il tessuto economico della nostra nazione.

A tal proposito Andrea Prosperi afferma: “Le nostre imprese continuano a svilupparsi sia all’estero sia in Italia. In particolare nel nostro Paese vogliamo creare nuovi modelli di business che avvicinano persone di qualsiasi età al mondo imprenditoriale. Già sosteniamo con il nostro capitale tre aziende e da qui a sei mesi ne aiuteremo altre dodici, con risorse economiche e con le nostre conoscenze per un business che porti risultati concreti”.

Secondo Andrea Prosperi, le parole chiave per il successo sono: Utili, Risultati, Soldi, Capitali, Bilanci. Il fondatore di Progroup Srl ha evidenziato, però, un problema che si verifica in Italia. Ecco cosa sottolinea: “In Italia la difficoltà maggiore degli imprenditori è reperire capitali, perché non c’è un’infrastruttura che permetta davvero di poter fare progetti imprenditoriali. Noi, invece, diamo tutto ciò che serve alle imprese a scopi imprenditoriali. Formiamo il founder, dipendenti, collaboratori e tutto il team per portare avanti il business plan, con capitale umano ed economico”.

Gli obiettivi di Andrea Prosperi per i prossimi tre anni

Le aziende fondate da Andrea Prosperi per i prossimi tre anni vogliono incrementare l’internazionalizzazione del business da un lato, dall’altro contribuire nella crescita di almeno 100 società in Italia, sotto l’aspetto economico e di know how.

Ma l’obiettivo è ancor più sfidante: creare nuovi posti di lavoro e imprese di successo in Italiaed all’estero, attraverso il capitale e la formazione online che il fondatore di Progroup Srl fornisce attraverso alcune delle sue imprese.

Andrea Prosperi registra, infatti, centinaia di migliaia di visualizzazioni ogni giorno: “Continuo ad aiutare quotidianamente persone che non sono partner, soci, clienti, collaboratori, ma anche sconosciuti. Ogni giorno sui miei canali social offro le mie conoscenze acquisite nel corso degli anni e strategie per aiutare anche altri ad ottenere i loro obiettivi. Molti mi seguono da più di dieci anni e hanno migliorato le proprie skills, apportato modifiche alle loro imprese e fondato altre tramite i miei suggerimenti e consigli”.

Le prospettive etiche per chi dà vita a un modello di business

Al giorno d’oggi chi vuole intraprendere la strada imprenditoriale può imbattersi in esempi negativi che suscitano sempre più diffidenza. E si sente spesso parlare di ‘fuffa guru’, il cui esempio mina la credibilità di modelli di imprenditoria seri diffusi online tramite video e reel.

Bisogna, quindi, partire dall’assunto che anche nella formazione, come in qualsiasi altra professione e settore, ci sono imprese e persone che operano con una determinata esperienza e serietà e altre meno. L’utente deve sempre prestare attenzione a rivolgersi ad imprese che abbiano maturato soluzioni valide per i suoi bisogni.

A tal riguardo Andrea Prosperi mette in guardia: “Capita spesso che molti, guidati dall’inesperienza, scelgano servizi di chi non ha né esperienza né titolo. Il mio obiettivo è sensibilizzare le persone a un acquisto consapevole, basandosi su esperienze e dati oggettivi. Chiunque intraprenda questa strada online deve formare ed educare gli utenti con i giusti strumenti e risultati dimostrabili“.