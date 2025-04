Jannik Sinner, "se avessi potuto scegliere...": lo sfogo clamoroso dopo la sospensione

"Sto molto bene, mi sono riposato e sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se avessi potuto scegliere avrei giocato a tennis ma sto bene e non ci sto neanche pensando tanto in questo momento. Ogni giorno mi sento meglio fisicamente e mentalmente, anche se manca ancora un bel po’. Ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene". In un'intervista rilasciata a Sky Sport - che uscirà domani, sabato 5 aprile, Jannik Sinner è tornato a parlare a distanza di quasi un mese dalla notizia del suo patteggiamento con la Wada.

Il numero uno al mondo, però, è già concentrato sui prossimi appuntamenti nella sua fitta agenda sportiva. L'azzurro tornerà in campo in occasione degli Internazionali a Roma. il torneo sulla terra rossa dove l'altoatesino aveva dato forfait lo scorso anno. Ma oggi, pochi giorni dopo la fine della sua vacanza forzata, ad attenderlo ci sarà un pubblico entusiasta di rivedere il suo beniamino.